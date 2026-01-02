“出生率反彈” 去年地方政府支援首次突破3萬億韓元

去年，地方政府爲支援生育政策投入的資金，有史以來首次突破3萬億韓元。這是時隔兩年，規模激增至近3倍的結果。這被解讀爲地方政府爲維持難得回升的出生率增長勢頭，傾力投入結婚生育鼓勵金、住房支援等扶持政策的結果。根據保健福祉部和育兒政策研究所于1日發布的《2025年生育支援政策分析》報告，去年廣域及基礎地方自治團體的生育支援政策預算總額爲3.0172萬億韓元。此前在2023年爲1.1118萬億韓元，2024年爲1.4661萬億韓元，持續維持在1萬億韓元水平，時隔兩年增至2.7倍。按支援類型劃分，包含面向新婚夫婦的住房供應等服務部門支出最多，爲1.5834萬億韓元（占52.5%）。其後依次爲現金支援9887億韓元（占32.8%）、地區貨幣等商品券支援1346億韓元（占4.5%）。若排除首爾市面向新婚夫婦的公共住宅項目“預售房屋”預算（1.4894萬億韓元），則實際上絕大多數爲現金性支援。韓國的總和生育率（預計每名女性壹生平均生育子女數）繼2024年回升至0.75人（爲時隔9年首次反彈）後，去年預計將升至0.8人，連續兩年上升。專家強調，爲延續這壹上升趨勢，需擺脫壹次性現金支援，著手構建支持工作與家庭兼顧的地區基礎設施。趙維拉記者 jyr0101@donga.com