共同民主黨不當回事的“清白原則”



法庭上有一種稱爲“清白（淨手）原則”。意思是說，手上不乾淨、有非法行爲或不遵守規則的人，不能請求救濟或得到法律保護。通過違法方式收集的證據、違反法律或倫理的行爲等，都會喪失正當性，在法庭上不能受到保護。



這一原則還有一種解釋，那就是某種主張要想獲得正當性，那個人的手就得乾淨。就像醫生在手術前爲了防止患者感染，必須把手洗乾淨一樣，這是理所當然的事情。尤其是，這一原則不僅適用於擁有公共權力的執行機關、制定法律的立法院、限制人身自由的司法部門等權力機關，還適用於監視和批評他們的媒體人士和市民團體等。不僅要具備專業性，還要具備道德性。



但是，從最近共同民主黨的各種不正之風疑惑來看，該黨似乎不適用這一原則。從對助手的各種耍威風爭議到借名股票交易疑惑、性騷擾疑惑和收受禮金爭議，從李在明政府上臺一個月後的7月開始，平均每月爆出一次醜聞。只不過，由於被內亂這一史無前例的錯誤所掩蓋，批判的強度相對被稀釋了。



也有不少令國民鬱悶的發言。被提名爲女性家庭部部長候選人後落馬的姜仙佑議員在7月的人事聽證會上對耍威風逼迫助手“修理馬桶”引起爭議後，還辯稱“這是徵求意見後拜託的事情”。國會科學技術情報廣播通信委員長崔敏姬在女兒婚禮禮金爭議後回答說：“我因爲學習量子力學，沒能留意女兒的婚禮。”



賊喊捉賊也是有分寸的。性騷擾受害者親自出演電視節目，告發了張耿態議員的身體接觸，但張耿態仍然聲稱“是根據劇本進行的‘錄製採訪’”，聲稱“這是陷害”。雖然因受害者前男友的“約會暴力”而引發掩蓋本質等第二次加害爭議，但黨內女議員們也保持沉默。回想起2018年“MeToo（我也有過）”運動時，讓人難以理解。與張耿態關係密切的執政黨代表鄭清來在去年12月的第一次記者招待會上，被問到倫理監察團調查張耿態事件真相的相關問題時，迴避了回答。因爲代表試圖包庇，真相調查一個多月來杳無音信。



全家涉及各種耍威風引發爭議的執政黨前院內代表金炳基，一直採取死不認賬的態度，直至有人提出2022年地方選舉時默認公推獻金的疑惑後，才被迫辭職。金炳基對之前媒體報道的以權謀私疑惑，一直以“捏造事實、損害名譽”相威脅並矢口否認。共同民主黨不顧媒體團體的反對，執意不把防止“戰略性封鎖訴訟”的條款納入《虛假操縱信息根除法》並進行處理，其背後是有原因的。



現執政黨至少在道德性方面比在野黨強的信念早已褪色，但黨內人士接連卷入口舌之爭實屬罕見。如果不想自己貶低正在推進中的改革和內亂清算的正當性，至少要在事後作出嚴肅的應對，表現出“揮淚斬馬謖”的態度。希望他們能銘記這個原則：“評判他人、監管他人的掌權者們之手，理應比任何人都更加乾淨”。





黃炯? constant25@donga.com