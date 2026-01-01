韓國企業將在“CES 2026”上發布新壹代電視及人形機器人等新技術

韓國主要企業將以本月6日至9日（當地時間）在美國拉斯維加斯舉行的全球最大規模家電及信息技術展覽會“國際消費電子展（CES）2026”開啓今年正式日程。“CES 2026”上發布的新産品與技術，被視爲衡量人工智能（AI）、半導體、移動出行等核心産業領域競爭力及今年業務戰略方向的指標。● 新帥出征的三星與LG本屆國際消費電子展2026，作爲韓國家電“兩強”——三星電子和LG電子代表理事的全球首秀舞台而備受關注。在去年12月三星社長團人事調整中摘掉DX部門“職務代行”標簽的三星電子代表理事、社長（DX部門長）盧泰文，將于“CES 2026”開幕前兩天（4日）作爲“The First Look”活動的代表發言人登場。同樣在去年12月LG集團社長團人事調整中被提拔的LG電子社長柳在哲，也將于5日舉行的“LG World Premiere”中作爲代表發言人主導活動。三星電子和LG電子均將在“CES 2026”上發布作爲新壹代高端電視技術掘起的Micro RGB（紅綠藍）電視新産品。三星電子將在此首次公開130英寸Micro RGB電視。LG電子也計劃推出電視新産品“LG Micro RGB evo”。這被解讀爲意在憑借超差距技術實力，在已將主導權讓與中國企業的液晶顯示器電視市場重振旗鼓。RGB電視采用分離控制紅、綠、藍光源的方式，替代了原有液晶顯示器電視的白色發光二極管背光，可同時提升色彩還原力與亮度。遊戲顯示器競爭亦趨活躍。三星電子將推出首款支持6K超高清畫質的“Odyssey 電競顯示器”新産品。LG電子則以搭載人工智能解決方案的5K新壹代電競顯示器“LG UltraGear evo”回應。● 新壹代增長點機器人競爭激烈機器人業務也成爲韓國企業的競爭舞台。現代汽車集團選定本次展覽主題爲“促進人類進步的夥伴關系：人工智能機器人技術，從實驗室走向生活”，將公開作爲集團未來增長動力的“人工智能機器人技術生態系統”藍圖。在5日舉行的媒體日上，將公開現代汽車的機器人商用化路線圖，並進行波士頓動力公司開發的下壹代人形機器人“Atlas”的實物演示。Atlas是以電力替代原有液壓驅動的電動模型，能實現比以往更安靜、更精細且接近人類的動作。LG電子將公開家用機器人新品“LG CLOiD”。該産品源于構思：爲節省客戶在家務上耗費的時間與精力，並專注于更有價值的事務，不僅需要家電，更需要直接從事工作的新型“形態”。CLOiD身體配備的雙臂和五指可實現類人的精細動作，使其能在適應人體結構的居住環境中處理家務。它基于人工智能，能夠自主學習並識別周邊環境。被視爲人工智能時代核心資源的電力技術也備受關注。韓國電力公司首次參加本屆國際消費電子展，開設獨立展館。公司計劃公開涵蓋發電、輸變電、配電、消費等全階段的電力價值鏈技術。李敏娥記者、金在亨記者 omg@donga.com、monami@donga.com