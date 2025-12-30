特檢組：“金建希在幕後非法干預國政”

“我們已經確認，金建希在國民看不見的幕後非法干預國政的事實。”金建希特檢組（特別檢察官閔中基）29日發表最終調查結果時，對尹錫悅前總統的夫人金建希干預國政的疑惑作出了上述認定。特檢組還認爲，“總統配偶經常從事只有在歷史書中才能看到的現代版賣官賣職”，收受約3.7725億韓元的財物。但特檢組未能在規定的調查期間內查明金建希和尹錫悅是否事先共謀，因此已將受賄嫌疑相關調查移交警察廳國家調查本部。閔中基當天在特檢組辦公室所在的首爾鍾路區KT光化門大廈西座親自舉行新聞發佈會時表示：“金建希利用總統配偶的身份輕鬆收受高價財物，並廣泛干預各種人事公推。她濫用總統配偶權限，使大韓民國的公共系統嚴重受損”。金建希特檢組從7月初到本月28日爲止，進行了180天的調查，對金建希等20人進行了逮捕起訴。特檢組表示，金建希自2021年11月尹錫悅當選國民力量黨總統候選人以後直至就任總統期間，集中收受了財物。特檢組表示：“彼此沒有共同點的多種人找到金建希，向她提出請託，結果都如願以償。”此外，特檢組把尹錫悅夫婦定性爲“政治共同體”。負責調查政治掮客明泰均向尹錫悅夫婦提供無償輿論調查結果並介入公推疑惑的特檢組助理吳正熙表示：“金建希從尹錫悅進入政治階段開始就起到了主導作用，在當選總統後也積極介入公推等，作爲‘政治共同體’活動的事實暴露無遺。”特檢組表示，統一教爲了請託韓日海底隧道等懸案，通過建真法師全聖培與金建希和尹錫悅政府人士見面，提供了錢財。但是，對於特檢組從統一教前世界本部長尹永浩口中獲取“向共同民主黨議員全載秀和前議員林鐘聲行賄”的陳述後沒有展開調查引發“偏向調查疑惑”，特檢組表示，“不符合特檢組法上的時間、物質、人力方面關聯性，因此不能成爲調查對象”。此外，對於接受特檢組調查的楊平郡公務員作出極端選擇，特檢組助理文洪柱表示：“作爲負責的調查組，我想再次向遺屬們表示遺憾。”特檢組把首爾-楊平高速公路路線變更疑惑等在調查期間內未能得出結論的案件移交給了警方。孫俊英記者、高道藝記者 hand@donga.com、yeah@donga.com