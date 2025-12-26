柳賢照打破韓國女子職業高爾夫巡回賽“二年魔咒” 明年目標直指“多勝王”

“今年就像是收到了聖誕老人禮物的壹年。”今年在韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽上掘起的頂級明星柳賢照（20歲）如此形容她的2025年。柳賢照近日接受本報采訪時笑著說：“去年拿到了新人獎，所以在開啓今年賽季時，其實壓力很大。但是獲得了比預期更好的結果，我想對自己說壹聲‘做得好’。”在韓國女子職業高爾夫巡回賽選手中，不乏在處子賽季表現活躍，次年卻遭遇“二年魔咒”的選手。但曾在2024年獲得壹勝並奪得年度最佳新人獎的柳賢照，今年擊敗了衆多強勁的前輩，成功加冕年度最佳球員獎和最低平均杆數獎，成就“雙冠王”。柳賢照表示：“今年，我沒有在官方練習日下場打球，而是將時間投入到體能訓練和推杆練習中，這似乎帶來了很好的效果。”在2024賽季，柳賢照的平均推杆數在巡回賽選手中僅列第80位（30.62杆）。但今年，她的排名大幅提升了62位，來到第18位（29.74杆）。標准杆上果嶺率（76.73%，排名第9）本就處于上遊的柳賢照，隨著推杆表現改善，得以大幅減少總杆數。柳賢照說：“從備戰賽季的冬季訓練開始，我就非常努力地練習果嶺周邊的挖起杆擊球和推杆等‘短杆技術’。去年，尤其是長推杆表現不佳，導致我損失了許多本不該丟的杆數。在本賽季開始前，我集中練習了10米以上的長推杆，以確保在任何情況下都能保住標准杆。”柳賢照全年揮灑的汗水，最終以年度最佳球員獎和最低平均杆數獎的形式回饋于她。柳賢照是本賽季巡回賽中唯壹壹位平均杆數保持在60多杆（69.94杆）的選手。柳賢照表示：“最低平均杆數獎意味著從平均意義上表現得最好。要做到這壹點，抓鳥固然重要，但在困難情況下成功保標准杆更爲關鍵。我今年能獲得這個獎項，也得益于包括推杆在內的短杆技術的提升。”柳賢照的前途顯得更加光明。她是KLPGA巡回賽曆史上，第7位在獲得年度最佳新人獎次年便奪得年度最佳球員獎的選手。這是申智愛（37歲）和金孝周（30歲）等曾叱咤世界女子高爾夫球壇的巨星們走過的道路。柳賢照說：“確定獲得年度最佳球員獎的比賽是S-OIL錦標賽。但那個比賽的最後壹天，我打出了高于標准杆1杆的成績，所以心情並不好。周圍的人都在說‘祝賀妳獲得年度最佳球員獎’，但我沒什麽特別的感觸。後來，我突然想到自己正與申智愛前輩、孝周姐姐等真正偉大的選手們同列，那壹刻才感到無比榮幸。”雖然創下各種紀錄，度過了壹個輝煌的賽季，但柳賢照並不滿足。柳賢照今年參加了29場比賽，有19次進入前十名。她的前十名完賽率高達65.6%，位列第壹，但真正捧起冠軍獎杯的卻只有壹次。而前十名完賽率（44.4%）排名第二的洪貞敏（23歲）則三次奪冠。柳賢照表示：“在本賽季取得首勝之前，我經曆了五次亞軍和季軍，內心壹直很郁悶。想贏的願望變得強烈，視野反而變窄了。似乎在決賽日沒能發揮出實力，錯失了很多奪冠機會。”展望即將到來的2026賽季，柳賢照的目標只有壹個，那就是“多勝王”。柳賢照說：“我的目標是，明年這個時候再次接受采訪時，能被問到‘妳怎麽能贏得那麽多冠軍？’。本賽季我唯壹的勝利，也是成功衛冕的KB金融明星錦標賽，其舉辦屆數正好與我的年齡相同。去年我19歲時奪冠，那是第19屆比賽，今年我20歲，是第20屆。只要我還活躍在賽場上，這個比賽我絕不想讓給其他人。”金正勛記者 hun@donga.com