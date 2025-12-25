涉“平壤無人機行動”的金龍顯和呂寅兄又遭逮捕……共犯也將對尹錫悅命運產生影響

首爾中央地方法院24日對因“派無人機飛平壤行動”涉嫌一般利敵罪的前國防部長金龍顯和前國軍反間諜司令呂寅兄再次發佈逮捕令。這是自去年12月3日發生緊急戒嚴事件後，第三次對他們下達逮捕令。因此有分析認爲，法院很有可能對作爲共犯移交審判並於前一天經過拘留訊問的前總統尹錫悅下達追加逮捕令。● “擔心毀滅證據”，法院發佈第三次拘捕令負責對尹錫悅、金龍顯、呂寅兄等人的利敵嫌疑進行一審的首爾中央地方法院刑事合議36部（部長法官李正燁）24日對金龍顯和呂寅兄下達逮捕令，稱“擔心會毀滅證據”。金龍顯涉嫌從事主導緊急戒嚴的內亂重要任務，今年6月因涉嫌欺騙總統警衛處，向民間人士、前國軍情報司令盧相元發放“保密電話”而被簽發逮捕令。呂寅兄因涉嫌在去年12月戒嚴當天動員反間諜司要員從事內亂重要任務，今年6月因涉嫌僞證被拘留。法院考慮到金龍顯和呂寅兄的逮留分別在25日晚12點和明年1月2日晚12點到期，當天決定下達逮捕令。法院分析認爲，“平壤無人機行動”是軍隊內部也只有少數人員共享的祕密行動，兩人曾是軍隊核心人物，如果獲釋，將對實施行動的無人機司令部相關人員產生影響力。尹錫悅也在前一天非公開進行的逮留訊問程序中主張：“特檢主張平壤無人機行動是爲戒嚴作準備的工作，但適用的不是內亂嫌疑而是一般利敵嫌疑，這是非法雙重起訴。你們不用擔心毀滅證據。”但法院對涉嫌從事內亂重要任務而被起訴的金、呂兩人下達了普通利敵嫌疑逮捕令，可看出尹錫悅的主張沒有被接受。● 是否再次逮捕尹錫悅將在明年初決定對尹錫悅的追加逮捕令發放與否將在明年1月初決定。尹錫悅因涉嫌“妨礙拘留”而被逮捕，其被羈押期限將於明年1月18日到期，因此法院需要在此之前作出判斷。法庭在前一天的逮捕訊問程序中向律師團表示：“要在本月30日之前提交追加必要性的意見書。”特檢計劃，如果法院簽發追加逮捕令，將在逮捕期滿的明年1月18日前往關押尹錫悅的首爾看守所執行追加逮捕令。這樣一來，尹錫悅的拘留期限最長將延長6個月，直到明年7月。有分析認爲，即使到明年7月爲止進行尹錫悅的上訴審和上訴審審判，尹錫悅獲釋的可能性也很小。首爾中央地方法院刑事合議35部將於明年1月16日對尹錫悅涉嫌“妨礙高級公職人員犯罪調查處執行拘留”進行宣判。如果法院判處有期徒刑，尹錫悅可以在上訴審中被追加羈押6個月。據觀察，首爾中央地方法院刑事合議25部（部長審判員池貴淵）將於明年1月對尹錫悅涉嫌“帶頭髮動內亂”案進行最終審理，並在明年2月法官定期人事調動之前宣判。這一案中如果法院宣判有期徒刑，尹錫悅在進行上訴二審過程中最多也可以被羈押6個月。尹錫悅目前因6起案件遭到起訴，正在同時接受審理，對於尚未簽發逮捕令的“蔡上等兵調查外部施壓疑惑”和“任命駐澳大利亞大使疑惑”，特檢可能會追加申請逮捕令。高道藝記者、宋慧美記者 yea@donga.com、1am@donga.com