國民年金入市幹預仍難阻韓元兌美元彙率盤中突破1480韓元

韓元兌美元彙率盤中突破1480韓元關口。盡管外彙當局與國民年金制定“新框架”，並鼓勵出口企業采取措施應對，但彙率仍創下8個月以來新高。17日，在首爾外彙市場，韓元兌美元彙率于正規交易時段收盤（下午3時30分）報1479.8韓元，較前壹交易日上漲2.8韓元。當日彙率以1474.5韓元開盤，下跌2.5韓元，但自上午11時後轉爲上漲勢頭，盤中壹度升至1482.10韓元。這是自4月9日盤中觸及1487.6韓元（當時美國互征關稅不確定性達到頂點）以來，時隔約8個月的最高水平。這主要是由于近期股市中外資持續淨賣出。16日外資淨賣出1.0350萬億韓元，17日也延續了淨賣出態勢，規模達290億韓元。盡管上月27日外彙當局與國民年金表示將通過新框架管理高彙率，本月16日又宣布將韓國銀行與國民年金之間規模650億美元的貨幣互換協議延長壹年至明年底，但韓元兌美元彙率的漲勢仍未得到遏制。據悉，當日爲應對彙率上漲，貨幣互換機制已實際啓動。韓國銀行行長李昌镛在當日物價穩定目標運行情況檢查說明會上，就高彙率表示：“雖可視爲危機，但與過去傳統的金融危機不同。並非如過去那樣因高彙率無法償還外債而導致國家瀕臨破産的局面。”但他同時指出：“高彙率使內部獲利者與受損者分化鮮明，可能加劇社會差距”，暗示彙率上漲可能對物價和兩極分化産生負面影響。李浩記者、洪錫浩記者 number2@donga.com、will@donga.com