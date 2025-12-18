錢財歸家人，債務歸癡呆老人……必須事先指定監護人



針對100萬名65歲以上癡呆老人擁有的154萬億韓元資產的犯罪隨處可見，但從來沒有人進行過實態調查。據韓國老年學會綜合癡呆人口和高齡者的經濟虐待受害率等推算，過去5年（2020年-2024年）間因金融犯罪而遭受損失的癡呆症患者達6.7743萬人。但這些事件受到法律處罰的只有49人，還不到0.1%。



《東亞日報》“主打內容”組對保健福利部下屬的老人保護專門機關的379件“癡呆症老人經濟虐待”認定文件進行了全面分析，結果揭示了隱藏在政府漠不關心中的癡呆症金融犯罪的原形。只留下癡呆老人的債務卻將其錢財揮霍一空的加害者，52%是丈夫、妻子、子女、親戚等家人。再加上療養設施從業者（32%）和熟人（12%），96%是與受害者關係密切的人。轉移癡呆老人財產的方式多種多樣，有寄生於患者的基礎年金或殘疾津貼、每月拿走錢的“吸管型”、動用暴力的“威脅型”、僞造印章證明書一次性騙取鉅額資金的“鉅額獵取型”等。



以癡呆老人爲對象的經濟虐待大部分是在調查身體和情緒虐待申報時偶然發現的，因此不爲人所知就悄然過去的事件可能更多。但是，政府機關掌握的經濟虐待能啓動實際調查的情況還不到10%。這是因爲大部分加害者都是以家人爲由被處以“免罪符”，或者以“如何相信癡呆老人反覆無常的陳述”爲由逃脫了法網。



政府在2013年實行健康時指定值得信賴的人爲監護人的“任意監護”制度，但12年間該制度的申請者只有199人。由於要提交的文件多，程序複雜，僅律師費用就需要數百萬韓元。由於任意監護制度昂貴且不便，所以大部分情況下，人們依賴的都是隻有在癡呆發病後家人之間發生財產糾紛後法院才介入的“法庭監護”。



在“主打內容”組訪問的日本，每個小區都有監護支援中心，免費支援所有程序。得益於此，申請任意監護者達到12萬人。據說，將存款和房地產等大資產交給專業監護人或信託商品，讓家人只集中於照顧患者，分擔角色後，家人就不會因爲錢財問題鬧彆扭。20年後，韓國的癡呆老人將達到200萬，他們的資產將增至414萬億韓元。爲了讓這些人度過平安的餘生，應該降低監護人制度的門檻等，制定起到癡呆症老人堅實金庫守護作用的制度。

