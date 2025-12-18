聯合國軍司令部發表聲明反對推進“非軍事區法案”

韓國執政黨正在推進僅限於非軍事目的允許韓國政府批准出入與朝鮮接壤的非軍事區的法案，統一部全力支持，但擁有非軍事區出入控制權限的聯合國軍司令部破例發表了反對立場。聯合國軍司令部17日通過官網強調：“《停戰協定》第一條第九項賦予聯合國軍事停戰委員會出入非軍事區的管制權限；不論軍人和民間人士，除了從事民事行政及救護業務的人或軍事停戰委員會特別批准的人以外，任何人都不得出入非軍事區。”聯合國軍司令部還提到《停戰協定》第一條第十項“軍事分界線以南的非軍事區內的民事行政及救護由聯合國軍司令部最高司令負責”的內容，強調出入許可權限完全掌握在聯合國軍司令部。聯合國軍司令部通過正式聲明對特定懸案表明反對立場實屬罕見。分析認爲，這是考慮到包括韓國政府修改《關於支持和平利用非軍事區的法案》（“非軍事區法”）等法律、行使出入權限以保護和平利用非軍事區的動向。此外，共同民主黨代表鄭清來就統一部沒有參加外交部主導的“韓美外交當局磋商機制”一事，在江原道現場最高委員會議上表示：“我支持統一部的立場。如果每件事都要得到美國的批准，只執行美國允許的事情，反而會陷入綁緊解決南北關係線索的惡劣環境。將盡快在黨內設立爲在韓美關係中提高自主性、在韓朝關係中提高自律性方向建言獻策的專門機構‘韓半島和平戰略委員會’（暫名）。”孫孝周記者、許東俊記者 hjson@donga.com、hungry@donga.com