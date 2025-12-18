人口懸崖甚至已危及生存，應積極接納全球人才



萊比錫曾是東德第二大城市，它在德國統一之前人口達到53萬，但在1998年減至43萬。產業基礎急劇崩潰，人口大量外流。僅空房就有6萬套。德國政府推進“東部城市重構”項目，集中改善歷史價值高、人們偏愛居住的市中心地區，保持了城市的魅力。同時，拆除共產主義時期建設的外郊大規模公寓園區，改造成了公園。



韓國在2020年開始了死亡人數多於新生兒的所謂“人口死亡交叉”，去年底進入了超高齡社會，預計到2070年將出現高齡人口多於生產年齡人口的人口逆金字塔結構。人口危機將導致未來潛力減弱、國家力量萎縮、撫養負擔加重等。今年獲得諾貝爾經濟學獎的美國西北大學教授喬爾·莫基爾甚至表示：“韓國除了‘人口危機’之外，沒有理由不像現在這樣繼續成功。”



海外不少地方已經經歷了“縮小社會”。縮小社會是將人口減少視爲“新常態”而不是克服對象，重新設計社會系統的概念。比韓國更早進入超高齡社會的日本大舉修改了國家戰略，認爲過去的城鄉均衡發展政策沒有實效性，而是引入了“關係人口”概念。把向家鄉納稅（捐贈）、遠程辦公、週末訪問等與相關地區有關係的人，認定爲新人口進行支援。政府沒有努力拯救所有村莊或地區，而是推行將行政、福利、商業功能集中在一起並連接在一起的政策。



相反，韓國仍然沒有擺脫守護“人口N萬人”的層面。因爲只有維持人口，才能得到很多補貼，公務員的位置也不會減少。政府的人口政策仍然是“空中樓閣”。現在是應該積極追求“縮小社會”的時候了。有必要擺脫以數量膨脹爲中心的思維，以將有限的資源最大化的“質量發展”重新整頓系統。



人口政策的核心是外國人政策。雖然有必要努力增加新生兒數量，但短期內最有效的政策是向外國人開放門戶。雖然很難立即全面接納移民，但降低針對外國人的壁壘的方案對於可持續性是必要的。



政府在2000年以後通過僱傭許可制引進了外國勞動者。但是，專職或管理者不到全體外國勞動者的10%，最近反而呈減少趨勢。據英國高等教育評價機構QS透露，韓國有望在2030年超過日本成爲本地區第二大留學生吸引國，但目前只有15%左右的大學畢業留學生留在國內。



從外國專業人才來看，韓國企業仍然具有垂直的文化。定居環境也不太好。高學歷的外國人喜歡高年薪和自己能夠成長的地方。新加坡爲創業者、專家等引進了爲期兩年的特別簽證“科技通行證”。德國向學歷、經歷等滿足一定資格的人發放“機會卡”，允許他們入境後找到工作。韓國的門檻仍然很高。現在應該敞開大門，讓更多的全球人才留下來。

