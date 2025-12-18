美聯邦衆議院：“韓國數字限制措施針對的是美國科技大企……必須以貿易法應對”

美國聯邦衆議院法制司法委員會部分人士主張，韓國的數字限制措施針對的是美國的科技大企，要想阻止這些限制措施，就要將相關措施定性爲國家安全問題，然後動用貿易法進行應對。執政黨共和黨衆議員達雷爾·艾薩（加利福尼亞）在牌子上寫下了韓國公平交易委員會委員長朱丙起此前對美國的負面描述，進行批評，並施壓要求取消對美國科技大企的限制。當地時間16日，華盛頓衆議院舉行了由法司委員會下屬反壟斷分科主辦的“外國政府將美國企業作爲目標的方法”聽證會。會上，分科負責人斯科特·菲茨傑拉德表示，“歐盟的數字市場法擴散到了全世界，在韓國也出現了。另外，在日本、巴西、澳大利亞等地也能看到”，強調有必要進行應對。據分析，歐盟最近以《數字服務法》爲基礎，對X徵收1.2億歐元（約2081.6760億韓元）罰款，衆議院考慮到這種限制措施也有可能發生在其他國家，因而作出了上述反應。特別是，艾薩把朱丙起擔任首爾大學教授併成爲公平委員會委員長候選人時期的今年8月，向某媒體投稿的專欄文章《韓美同盟不是美國產服務商品》的主要內容翻譯成英語，寫在大型標語牌上進行了批判。該標語牌上寫着朱丙起記述的“美國白人勞動者感到憤怒的原因是政治失敗，特朗普總統正在政治上利用這種憤怒”的部分。當天作爲分科證人出席的康佩捷基金會會長珊克·辛格姆也是強烈抨擊包括韓國在內各國非關稅政策的人物。他聲稱：“韓國實行無法預測的限制措施、折磨證人等。這種不合適的政策，在最近10年間給美國經濟造成了5250億美元（約787.5萬億韓元）的費用。”他在沒有特別依據的情況下表示：“中國企業與韓國的財閥有聯繫，正在擺脫這種限制。”他呼籲，爲了應對這一問題，美國政府“應該將數字限制措施明示爲國家安全問題，並動用貿易法第232條、301條、338條等。必須向正在考慮對美國科技大企進行限制的其他國家發出強烈的信號。”林雨宣 imsun@donga.com