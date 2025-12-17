在“緩和南北緊張”基調中，韓國海軍陸戰隊在“北方界線”一帶進行實彈射擊演練

海軍陸戰隊16日在西部海域“北方界線”附近動員K9自行火炮，進行了海上實彈射擊演練。韓國政府連日來不斷強調緩和南北緊張局勢的基調，國防部上個月還向朝鮮正式提議舉行南北軍事會談以設定非軍事區軍事分界線，因此有分析認爲這一演練可能會中斷，最終還是按計劃進行了。西北島嶼防衛司令部當天表示：“海軍陸戰隊6旅團及延坪部隊今年第四季度順利結束了海上射擊演練。”演練從當天下午2時許開始，持續了約1個小時。據悉，演練動員K9自行火炮，進行了100多發射擊。此次演練是自今年9月24日實施之後，時隔3個月再次舉行。今年共進行了4次演練，每個季度各一次。與此同時，西北島嶼防衛司令部表示，“此次演練是在‘北方界線’以南韓國海域實施的，是例行的、具有防禦性質的演練”，強調演練不是挑釁朝鮮的性質。今年6月，李在明政府上臺後首次在西北島嶼實施海上實彈射擊演練，動用K9自行火炮等火力進行了200發以上的射擊。9月份的演練進行了170多發的射擊。據悉，此次射擊次數達不到150發。對此有分析認爲，這是政府爲了準備與朝鮮對話的契機，調整了演練水平，過去參加演習的“天舞多管火箭”和“釘子式”反坦克導彈等此次也沒有發射。但軍方人士斷然否認，稱：“這是考慮到當地氣象和部隊戰鬥力情況等而進行的射擊，並不是考慮到朝鮮而縮小演練規模等措施。”有人提出，朝鮮有可能針對韓軍演練，在“北方界線”一帶動用新型驅逐艦等進行挑釁。今年10月，朝鮮公開國務委員長金正恩訪問被稱爲“朝鮮版宙斯盾艦”的5000噸級新型驅逐艦“崔賢”號的畫面，並顯露戰鬥控制室內部監視器上顯示西部海域“北方界線”一帶電子海圖的場面，暗示將在“北方界線”進行挑釁。韓國軍方人士表示：“到目前爲止，朝鮮軍隊在‘北方界線’附近沒有挑釁動向。雖然朝鮮軍隊似乎也認爲韓國軍隊的海上射擊是例行演練，但爲以防萬一，我軍已做好了萬全的應對準備。”孫孝珠 hjson@donga.com