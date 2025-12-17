韓國科學技術院研發可噴塗隱身墨水

韓國研究團隊開發出可實現電影《哈利•波特》中隱形鬥篷效果的源頭技術。該技術有望應用于機器人、無人機等領域，爲開發不被雷達或傳感器探測到的“隱形武器”等開辟新的可能性。韓國科學技術院（KAIST）16日表示，該校機械工程系教授金炯秀與核能及量子工程系教授朴相厚的研究團隊，成功研制出壹種液態金屬複合墨水，可制造出不被雷達探測的“隱形鬥篷”。該研究成果被選爲國際學術期刊《Small》（《微尺度》）10月刊的封面論文。雷達通過向目標發射電波並接收反射回來的信號以確定目標位置。換言之，要避開雷達探測，就必須防止反射波被接收器捕獲。此次研發的液態金屬複合墨水能吸收電波，從而避開雷達的“視線”。過去雖曾有研發躲避雷達探測的隱形材料的嘗試，但傳統使用的液態金屬暴露在空氣中易氧化，導致性能喪失。如同水滴表面覆蓋油膜，液態金屬顆粒表面會迅速形成氧化膜，導致顆粒間連接中斷並生鏽。此次開發的液態金屬複合墨水在幹燥過程中，液態金屬顆粒能自行連接形成類似“網狀”的結構。研究團隊的實驗結果顯示，該結構可保持壹年以上不生鏽且性能穩定，展現出高耐久性。此外，該結構即使被拉伸至原長的12倍，導電性仍不會中斷。研究團隊解釋說：“它像橡膠壹樣柔軟，同時完整保持了金屬的功能。”制作過程也頗爲簡便。使用此次開發的墨水，僅需通過打印機印刷或用刷子塗刷後晾幹即可。該液態金屬複合墨水預計可應用于需要雷達隱身技術的各類武器系統，並可作爲可穿戴設備等電子産品的材料。例如，將其應用于可多次折疊的智能手機的折疊部位，既能保持彈性又可維持穩定的結構。金炯秀教授表示：“該技術無需複雜設備，僅通過印刷工藝即可實現電磁波功能，預計未來將廣泛應用于多種前沿技術領域。”崔智媛記者 jwchoi@donga.com