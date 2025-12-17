李在明指示研究擴大脫發治療健保適用範圍 稱“脫發是生存問題”

李在明總統16日在直播工作會議中表示“脫發不也是疾病的壹部分嗎？”，並要求保健福祉部研究擴大脫發治療藥物的健康保險適用範圍。有觀點指出，健康保險適用範圍不應由總統的即興指示來決定。李在明總統當天在世宗市舉行的福祉部工作報告會議上表示：“過去將脫發視爲美容問題，但現在似乎將其當作生存問題來看待”，“可以研究壹下費用需要多少，如果無限額保障財政負擔過重，可以采取限制次數或總額等方式。”福祉部長官鄭銀敬報告稱，“遺傳性脫發與醫學治療關聯性較弱，因此未納入健康保險報銷範圍。”李總統對此表示：“用俗話說是‘因爲禿頭就不給報’的道理，但遺傳病不也是遺傳導致的嗎？這是概念定義的問題。”李在明總統在2022年大選期間曾以“將脫發治療納入健康保險”爲競選承諾引發熱議。李總統當天表示：“可能有些年輕人覺得只交了保險費卻享受不到待遇很委屈”，“這是因爲青年被剝奪感太強而提及的話題。”李總統還稱：“有種說法是工作報告比奈飛劇更有意思”，“國民對國政關注度提高是好事。”此言意在表明，即便“提及《桓檀古記》”“書簽外彙外流”等事件通過直播引發爭議，也不會回避問題。李總統當天上午在國務會議上指出：“高層公職人員中，有些人沒有能力卻依靠人脈維持職位”，“對這類人員的監督、懲戒和問責存在過于溫情的壹面。”他強調將繼續整肅公職隊伍紀律。朴訓祥 tigermask@donga.com