自主派和同盟派鬧矛盾，韓國政府決定分開運營對朝政策與美磋商渠道

圍繞對朝鮮政策的主導權，所謂的自主派和同盟派正在展開較量，在這種情況下，據悉韓國政府決定分開運營涉及對朝政策的韓美磋商渠道。這意味着，繼16日外交部和美國當局舉行政策磋商、統一部沒有出席後，今後統一部和外交部將分別通過各自渠道推進同美國的溝通。韓國政府高層官員16日在與《東亞日報》的通話中表示：“統一部負責與朝鮮的交流合作，外交部負責應對朝核問題，雙方決定分別與美國進行溝通。”即，外交部負責聯合事實清單（聯合說明資料）的後續磋商，統一部則負責南北對話和交流合作。當天，統一部官員在接受記者採訪時表示：“南北對話、交流合作將由統一部主導。正在隨時與大使館溝通，如果以後條件具備，必要部分可以與美國國務院進行磋商。”外交部當天在統一部缺席的情況下，與美國駐韓代理大使凱文·金等美方官員進行了“韓美首腦會談聯合事實清單後續磋商”。在當天的會議上，雙方就聯合事實清單中明示的朝鮮完全無核化、對朝政策緊密合作等韓美懸案進行了討論。但有人擔心，分開磋商渠道會削弱韓國對美磋商能力，在朝美對話過程中會自找“跳過韓國”。對此，國家安保室長魏聖洛當天啓程訪問美國之前，就外交部和統一部的矛盾表示：“國家安全保障會議正在協調，將努力用一個聲音應對對外問題。”權五赫記者、申娜莉記者 hyuk@donga.com、journari@donga.com