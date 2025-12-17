朝美直接交易統一主導權之爭，是要自招“跳過韓國”嗎?



韓美政府16日舉行首次會議，就對朝鮮政策等兩國政策進行合作，決定加強各級間的溝通。該會議由外交部外交戰略情報本部長鄭然鬥和美國駐韓大使代理凱文·金分別擔任首席代表，兩國外交部（國務院）、國防部（戰爭部）相關人士參加，名稱從預告的“對朝政策定期磋商”改成了“韓美首腦會談聯合事實清單後續磋商”。這是因爲，統一部公開反駁稱“與美國磋商對朝政策的主體是統一部”，宣佈不參加。



韓美當初爲協調對朝政策而準備的第一次會議，由於統一部的抵制，以模棱兩可的名稱、進行原則性磋商後結束，是因爲韓國政府內部出現了分歧。統一部長鄭東泳就外交部主導的韓美磋商公開表示不滿，稱“韓半島政策、南北關係是主權領域，與同盟國進行磋商的主體是統一部”，再加上前任統一部長也出面幫助，過去的“自主派對同盟派”矛盾似乎重演。



當然，對於此次韓美磋商可能重蹈2018年韓美工作組覆轍的擔心，也並非毫無道理。彼時，由於美方在南北合作項目上屢屢以違反制裁爲由進行阻撓，韓美工作組被批評成了障礙。尤其是，擔任此次美方首席代表的金成浩對韓美聯合軍演調整論等韓國政府內部對北接近法表示擔憂，這也助長了所謂自主派集團的警戒心。



但是，統一部還要負責與美國協調對朝政策，這不能不說是一種無理的主張。對朝政策不只是南北間的問題，而是與國際社會特別是與美國進行磋商的外交問題。鄭東泳先是以“和平兩國論”否定統一部存在的理由，現在連與第三國就“兩國”關係進行外交磋商也表現出要由統一部主導的自我矛盾。



此次韓美磋商是爲了應對特朗普總統明年4月訪問中國時推進美朝首腦會晤的可能性，特別是爲了防止特朗普式即興直接交易帶來的危險而準備的。在已經以“陪跑者”自居的情況下，本來就擔心會出現“跳過韓國”。不知美國會如何接受韓國內部傳出的不同意見。

