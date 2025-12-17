全國三百二十壹所養老院中五十四所深陷“癡呆錢財狩獵”困境

堆滿白色亞麻布、尿布和壹次性塑料袋的銀色推車穿過走廊。當老人們整夜排泄的尿布傾瀉而出時，刺鼻的氨氣味穿透消毒藥水的氣息，彌漫在整個走廊。“嗡~嗡~”。永不停歇運轉的洗衣機機械聲與護工匆忙的腳步聲，填滿了原本寂靜的走廊。推車抵達706號房間。拉開半掩的推拉門，懸浮在四張床上空的八只眼睛齊刷刷轉向門口。壹些眼中仍殘留著未褪的睡意。護工以熟練的手法更換濕尿布、爲床鋪換上新的床單期間，百葉窗外的天色逐漸亮起。上月19日，友利養老院七樓的早晨便如此開始。在這任何城市都能見到的平凡養老院景象背後，隱藏著在全國蔓延的“掠奪”悲劇。701號房間的老人每月在不知不覺中被提取基礎養老金，賬戶中分文不剩；703號房間的老人養老院費用已拖欠逾壹年，子女卻從不探視；702號房間的老人入住僅數月，財産便蒸發八成……他們僅是全國五千九百壹十七家養老設施中超過三十壹萬名癡呆患者裏的三人而已。東亞日報英雄內容團隊與韓國老人長期療養機構協會共同接觸三百二十壹所養老設施的結果顯示，其中五十四所捕捉到了“癡呆錢財狩獵”的呻吟。從大都市的療養醫院到鄉村小鎮的小型養老院。入住老人們即使在此時此刻，也正被以家人或鄰居之名的狩獵者榨取財産。擁有能守護財産的“監護人”的老人所在的養老院，僅有壹所。采訪團隊在其中四十三名癡呆老人生活的友利養老院七樓病房度過了二十四小時，觀察了他們的壹天。尤其深入審視了三位失去財産、與世隔絕的老人的生活。在脆弱的保護系統縫隙間，存在著能夠輕易攫取記憶日漸模糊的老人財産的深層盲區。