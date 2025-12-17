宗廟前世運四區的爭論過熱，應該剋制毫無根據的牽強附會



韓國中央政府和首爾市政府圍繞首爾市宗廟前世運四區高層再開發問題的矛盾，似乎逐漸演變成“膽小鬼遊戲”。在“破壞宗廟景觀”爭議成爲政治鬥爭等，論戰明顯出現過熱跡象的情況下，還出現了一些並非基於事實的主張。



11日，首爾市就國家遺產廳正在推進的《世界遺產法施行令》修訂案表示強烈反對。首爾市稱：“在高度、景觀等已經密集運營的城市管理系統中，統一增加‘世界遺產半徑500米以內的世界遺產影響評價義務化’的做法是行政便利的重複監管。”首爾市主張，這一修訂案將給涉及6個區政府、38個片區的整治項目等城市開發事業帶來障礙，是所謂的“打壓江北法”。



第二天遺產廳出面反駁，稱修正案的內容是關於世界遺產影響評價對象事業、事前討論程序及評價書的制定等，根本沒有“500米以內對世界遺產影響的評價”的內容。遺產廳解釋說：“這是爲了奠定首爾市以‘法律程序不完善’等爲由不予迴應的世界遺產影響評價制度的法律基礎。”



從15日通過網站公開的立法預告內容來看，確實沒有相關內容。只是在介紹海外類似立法事例時介紹說：“法國在批准歷史紀念物周邊500米內的建築時，必須得到國家公認的建築遺產及景觀專家的批准。”



首爾市的誤會可能是因爲10日在遺產廳廳長許敏的簡報中出現了“根據文化遺產法討論相關告示”的說明。遺產廳人士就相關告示解釋說：“我們正在討論僅限於國家指定文化遺產和世界遺產的對象，以及有可能對其價值產生影響的‘大規模’行爲，在500米以內必須得到遺產廳廳長的許可。”但是，如果相關告示出臺，宗廟、昌德宮、朝鮮王陵、水原華城等周邊地區將受到影響。



牽強附會式的主張也加入了爭論。一些人認爲，將在世運四區建設的高樓大廈堪比法國巴黎的埃菲爾鐵塔。比如“埃菲爾鐵塔在建設當時也受到了指責，現在卻成了巴黎的象徵”。衆所周知，巴黎通過強有力的城市中心建築高度限制等，守住了6層左右古色古香的建築景觀，是深受世界人民喜愛的城市。巴黎市民至今仍討厭1973年竣工的高209米的蒙帕納斯塔。



應該停止“誰的嗓門大”的競爭，冷靜地回到問題的起點。首爾市表示，世運四區的高層開發是爲了籌措拆除世運商街、建設綠地的資金。也就是說，“建設連接宗廟和南山的綠地軸”的世運地區再開發項目，需要約1.5萬億韓元。連接中斷的綠地，或許無人反對，但是否值得投入那麼些資金，則是另一個問題。即便是有開發利益，從加劇城市密集度的角度出發，高層開發確實會給市民帶來負擔。在或多或少侵害宗廟景觀的同時，還要動用本就稀缺的城市空中開發資源，是否有必要籌集1.5萬億韓元，市民們究竟又有多少人表示贊同？

