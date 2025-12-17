美國總統唐納德•特朗普15日將新型合成麻醉鎮痛藥“芬太尼”指定爲大規模殺傷性武器（WMD）。這意味著將大量從中國、墨西哥等地流入並導致衆多美國人死亡的毒品，歸入了生化武器等同類範疇。特朗普總統當天在白宮舉行的美墨邊境巡邏隊勳章授予儀式上表示：“我們正式將芬太尼歸類爲大規模殺傷性武器。”白宮隨後在官網公布了將芬太尼及其制造所用前體化學物質指定爲大規模殺傷性武器的總統行政命令。芬太尼是壹種作用類似鴉片的合成鎮痛麻醉劑。2000年代以來，墨西哥等地的毒販將利潤高于海洛因的芬太尼大規模走私至美國。2023年僅美國就有超過7.3萬人因芬太尼過量服用死亡，已成爲嚴重社會問題。它也是近期美國18至45歲人群的主要死因之壹。特朗普總統當天表示：“今年5月我們開展了美國曆史上最大規模的芬太尼查處行動，查獲了300萬劑芬太尼”，“爲保護美國人免受致命芬太尼湧入的災難，我們將采取進壹步措施。”有觀點認爲特朗普總統此次表態包含政治目的。其意圖是以阻斷前體化學品流入爲由，爲對中國加征的高關稅以及在委內瑞拉進行的軍事行動提供正當性。不過，將毒品納入大規模殺傷性武器範疇預計將引發爭議。特朗普總統對其芬太尼阻斷政策進行了自我稱贊。他表示：“中國正與我們非常緊密地合作，減少流通中的芬太尼數量。”接著他預告了針對委內瑞拉等地的地面作戰：“經海路流入的毒品已減少95%。我們還將開始在更易管控的陸地上打擊他們。”金聖模 mo@donga.com