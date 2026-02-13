“自由滑十分差距可以逆轉…車俊煥仍是獎牌有力爭奪者”

“昨天（短節目）‘俊’（車俊煥）的表現堪稱完美。毫無疑問，這是他有史以來最好的壹次演繹。說實話，看到分數偏低時我很驚訝。但在男子單人滑項目中，失誤屢見不鮮。十分的差距任何時候都可以逆轉。完成了壹場完美比賽的俊，仍然是獎牌的有力爭奪者。”以解說員身份前來米蘭報道本屆冬奧會的亞當•裏彭（美國），當地時間11日在米蘭冰上競技場結束午夜過後的冰舞比賽解說後，正快步准備離場。然而，當被記者問及如何看待車俊煥的比賽時，他雙眼壹亮，作出上述評價。車俊煥前壹天在男子單人滑短節目中，伴隨樂曲《Rain in Your Black Eyes》出色完成了跳躍和步伐，完成度均超越以往。他本人也滿意地握拳揮臂。正因如此，所有觀賽者均預計車俊煥將刷新個人最佳得分（101.33分）。但最終得分僅爲92.72分。飛行距離超過3米的三周半跳被判定周數不足。曾屢獲四級評定、被譽節目亮點的接續步也僅獲三級。目前排名短節目第六的車俊煥，落後第三名亞當•蕭因法（102.55分）9.78分，落後第壹名伊利亞•馬裏甯（108.16分）15.44分。在花滑男子單人滑短節目中，能夠完成包含最高難度跳躍——四周跳組合跳躍的選手，除排名前兩位的伊利亞•馬裏甯、鍵山優真外，共計七人。若按獎牌競爭的“起始分”排序，車俊煥至少需在第八位出場。但裏彭表示：“車俊煥能將這種‘不利’轉化爲‘完美帶來的震撼’。唯有完美的演繹才能將花滑的魅力完整傳遞給觀衆。俊煥的自由滑，必將成爲這樣的節目。”“《狂人之歌》是我非常鍾愛的曲目。我從未看過白色服裝版本的演繹，已十分期待。”車俊煥的獎牌競爭對手在自由滑中均計劃完成三至五次四周跳。然而，無論難度多高，若落冰不幹淨，扣分後反而不如不做。去年哈爾濱亞冬會上，鍵山優真在自由滑安排三個四周跳、2023年世錦賽上馬裏甯安排七個四周跳，卻均失誤連連，成績不及完成幹淨演繹的車俊煥。反觀車俊煥，其方向定爲提升節目內容完成度，選擇了將執行分拉至最高的策略。車俊煥的自由滑比賽將于14日進行。配樂爲上賽季在哈爾濱亞冬會上實現完美演繹的《狂人之歌》。當時，車俊煥憑借此套節目完美發揮，在自由滑中力壓嘗試三次四周跳的鍵山優真，摘得金牌。任寶美 bom@donga.com