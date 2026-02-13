BLACKPINK首開先河 國立中央博物館披上粉紅色彩

國立中央博物館將因女團BLACKPINK而染上粉紅色。BLACKPINK爲紀念第三張迷妳專輯《DEADLINE》于27日發售，將與國立中央博物館展開大規模合作。YG娛樂12日表示：“BLACKPINK將從26日起至下月8日推出‘國立中央博物館 X BLACKPINK’項目。”K-POP藝人同國立中央博物館合作，BLACKPINK尚屬首次。26日起，國立中央博物館外立面將以燈光等裝飾爲粉紅色，象征此次與BLACKPINK合作項目。BLACKPINK成員將參與博物館八件代表性藏品的語音導覽錄制。智秀和珍妮使用韓語，羅婕使用英語進行講解。麗莎參與的泰語語音導覽將于3月公開。博物館主樓大廳“曆史之路”內的廣開土大王陵碑處，將舉辦“聆聽會”，可試聽BLACKPINK第三張迷妳專輯全輯曲目。自專輯發售日27日下午2時起，博物館運營時間內，所有人均可自由參與聆聽會。BLACKPINK此次以團體專輯形式回歸，距上張專輯約三年五個月。新專輯收錄包括主打歌《GO》以及《Me and My》、《Champion》、《Fxxxxboy》在內的五首曲目。YG娛樂表示：“這張專輯將滿載無法複刻的巅峰瞬間，以及當下最閃耀的BLACKPINK的此刻。”史智媛記者 4g1@donga.com