自己提出要見面，結果一小時前通報不參加……有違常識的在野黨代表



國民力量黨代表張東赫突然不參加原定12日舉行的李在明總統和朝野政黨代表的三人午餐會，會晤告吹。張東赫向青瓦臺通報不參加，是在距離見面僅剩一個小時的時候。張東赫在當天上午黨最高委員會全體發言之前還表示：“將參加會談，生動地傳達民心。”但在隨後發言的最高委員們表示反對後，執政黨纔將執政黨前一天在國會法司委單方面處理兩件司法改革法案等作爲不參加的理由。此次會晤是李總統和兩黨代表時隔5個月再次會面，討論打破朝野對峙激化的僵硬政局方案的機會，但最終還是不了了之。



首先要求與李總統會晤的是張東赫。張東赫上個月拒絕參加李總統與朝野7個政黨領導層的午餐會，要求進行領袖會談，本月4日在國會交涉團體代表演說中再次提議進行領袖會談。就在那次演講中，張東赫公開表示：“總統和第一在野黨代表面對面坐着討論懸案，就能減少國民的不安。”直到12日最高委員會開始時，美國提高關稅、地方行政合併等也被列爲主要會晤議題，並表示需要立即解決的緊急懸案不止一兩個。但就在會晤之前，他突然一腳踢開了應自己要求促成的會談。這是張東赫自己推翻了之前的發言。



張東赫表示不參加的理由是執政黨在立法上獨斷專行等，但這是本應親自與李總統和共同民主黨代表鄭清來見面時提出問題的事情。在此次會晤中，張東赫可以逐條指出認爲是政府和執政黨嚴重的問題，並提出對策，要求變化。這纔是國民期待的在野黨負責任的表現。但張東赫恰恰相反。本應該與總統見面尋找解決點的問題，反而作爲拒絕見面的藉口推到了前面。作爲議席數和支持率也遠遠落後於執政黨的少數在野黨，居然拒絕好不容易準備的與總統對話，這不得不讓人懷疑他們到底要發揮什麼樣的作用。



國民力量黨還拒絕了當天舉行的國會全體會議。此前已就通過《必需醫療支援法》等朝野之間沒有異議的80多個民生法案達成了協議，卻連這個也予以推翻。最終，只有一部分法案在沒有國民力量黨的情況下被處理。國民力量黨此前多次表示，將在民生問題上積極合作。張東赫本人當天也表示：“在此次會晤中，本來只想談論民生問題，而不是政治鬥爭。”那麼，無論朝野之間發生怎樣的政治鬥爭，遵守會晤約定、共同處理民生法案是極其常識性的。張東赫甚至迴避了這種常識。

