韓國綜合股價指數史上首次突破5500點 “18萬電子”近在眼前

韓國綜合股價指數（KOSPI）連續四日上漲，史上首次突破5500點關口。三星電子盤中漲幅超過7%，有力拉升指數。12日，韓國綜合股價指數較前壹交易日上漲3.13%，收于5522.27點，再次刷新曆史最高紀錄。當天該指數勢如破竹，史上首度接連突破5400點和5500點大關。龍頭股三星電子股價上漲6.44%，盤中壹度升至17.96萬韓元，逼近“18萬電子”。SK海力士亦上漲3.26%，突破88萬韓元。分析認爲，當天“半導體雙巨頭”股價上漲，系受前壹交易日紐約股市半導體板塊大幅上揚帶動。當地時間11日，紐約股市三大股指雖因美國今年1月非農部門新增就業數據超預期，但對就業強勁的質疑與對高位的擔憂並存，最終收跌。不過，對經濟形勢敏感的半導體板塊，將就業指標向好及人工智能（AI）數據中心需求增加視爲積極信號。尤爲引人注目的是，美國內存半導體企業美光（Micron）在表示向英偉達（NVIDIA）供應高帶寬內存（HBM4）不存在問題後，股價上漲9.94%。閃迪（上漲10.56%）、恩智浦半導體（上漲5.55%）等其他半導體股亦大幅走高。受美國半導體板塊走強提振，當天韓國國內半導體大盤股也迎來暖風，有力帶動了本土股市。當天，韓元對美元彙率連續四日下跌，未受全球美元強勢影響。首爾外彙市場韓元對美元彙率較前壹交易日下跌9.9韓元，以1440.2韓元收盤（下午3時30分基准）。崔美松記者 cms@donga.com