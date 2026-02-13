特朗普稱與韓國等達成擴大煤炭出口貿易協議 韓方回應：事實清單未提及相關內容

美國總統唐納德•特朗普當地時間11日聲稱，通過去年與韓國、日本、印度等國達成的貿易協議，已商定大幅增加美國産煤炭出口。這是特朗普總統重新執政後首次提及對韓煤炭出口。去年10月韓美領導人最終敲定關稅談判後發表的“聯合事實清單”中，亦未包含相關內容。據悉，特朗普總統當天發言並未事先與韓國政府討論。但有觀測認爲，在韓美兩國正就韓國對美投資具體落實方案進行磋商之際，特朗普總統直接提及“煤炭”，暗示今後可能施壓韓方大量進口美國産煤炭。特朗普總統在重新執政前便強調重振化石能源的決心，並將喬•拜登政府的可再生能源優待政策批評爲“綠色騙局（Green Scam）”。● 或在美國産能源銷售中強調煤炭特朗普總統當天在華盛頓白宮舉行的煤炭産業振興活動上表示，美國近幾個月來“與韓國、日本、印度及其他國家達成了曆史性貿易協議，將大幅擴大煤炭出口”。他還強調：“我們正向全世界出口煤炭。我們的煤炭品質是世界最高水准。”特朗普總統當天的發言是在誇耀其振興國內煤炭産業努力的過程中作出的。因此，有關已商定擴大對韓國、日本、印度等國煤炭出口的主張，無論實際討論與否，均可能僅爲突顯自身政績而即興發言。上月，在重新執政壹周年記者會上，特朗普聲稱“啓動了向亞洲出口天然氣的阿拉斯加管道項目”，但韓國政府當時即劃清界限稱“未曾決定是否參與”。然而，特朗普總統去年7月與韓國達成關稅及貿易談判大框架協議後，曾在社交媒體平台“真實社交”上發文稱：“韓國已決定購買規模達1000億美元（約144.3萬億韓元）的液化天然氣或其他能源産品。”時任副總理兼財政經濟部長官具潤哲當時表示：“今後四年將對美能源購買規模擴大至1000億美元的內容，已包含在（韓美關稅談判結果）中。”據此，有分析認爲，特朗普政府可能基于去年7月對美能源購買相關內容，向韓國施壓大幅擴大進口美國産煤炭。産業通商資源部相關人士表示：“特朗普總統當天（有關煤炭）發言，我們理解爲是在去年7月貿易協議時公布的對美能源購買擴大這壹脈絡下進行的。”但韓國能否實際增加美國産煤炭進口尚不確定。韓國煤炭進口量逐年大幅減少。據韓國貿易協會統計，2022年韓國煤炭進口額達283.322億美元，去年降至125.0837億美元，三年間減少55.9%。進口煤炭中，美國産占比約爲3%至4%。● 甚至動員軍方支持美國煤炭産業振興特朗普總統當天還主張：“煤炭是極爲可靠、廉價的能源來源”，“更多煤炭意味著美國民衆口袋裏有更多錢。”同時，他簽署行政命令，指示美國國防部（戰爭部）與煤炭發電站簽訂新的電力購買協議。此舉旨在調動軍力展現振興煤炭産業的決心。美國能源部亦決定向肯塔基、北卡羅來納、俄亥俄、西弗吉尼亞州等執政黨共和黨支持率高的六個州的煤炭發電站提供1.75億美元（約2502億韓元）資金支持。《紐約時報》就此評價稱：“此舉對近年來急劇衰退的美國煤炭業而言，堪稱戲劇性反轉。”但也擔憂，煤炭較其他能源更易造成大氣汙染，環境問題將隨之而來。華盛頓=申振宇 常駐記者、世宗=鄭順九記者 niceshin@donga.com、soon9@donga.com