張東赫拒絕“青瓦臺午餐會”，史無前例……朝野極端對峙

李在明總統、共同民主黨代表鄭清來、國民力量黨代表張東赫12日在青瓦臺共進午餐的計劃告吹。反對強行處理“司法改革案”的張東赫在會晤一小時前單方面通報，將不參加午餐會。旨在防止美國總統特朗普再次對韓國徵收關稅的《對美投資特別法》處理特別委員會當天也陷入癱瘓，朝野再次進入極端對峙局面。張東赫當天上午11點表示：“取消與李總統的朝野代表午餐會。”隨後，張東赫召開記者會，指出前一天在國會法制司法委員會上，共同民主黨主導通過了審判訴願、增加大法官等“司法改革案”，並表示，“不能迴應一手背後握刀、一手請求握手的行爲”。總統與在野黨代表的會晤當天被取消尚屬首次。張東赫1月16日拒絕了李在明邀請朝野政黨領導人舉行午餐會，絕食要求李在明舉行領袖會談。本月5日，張東赫在會見總統政務首席祕書洪翼杓時再次要求，“期待第一在野黨代表和總統能夠聚在一起討論整個國政”，由此，前一天促成了李在明與朝野政黨代表的午餐會。張東赫突然取消之前要求的與李在明的會晤，是因爲國民力量黨領導層要求他不參加。據悉，國民力量黨領導層強烈阻止參加會晤，聲稱在共同民主黨強行處理“司法改革案”、以及在共同民主黨和祖國革新黨合併過程中引發青瓦臺和執政黨矛盾的情況下，不能爲收拾相關矛盾充當陪襯。但是，在當天國會全體會議之前舉行的國民力量黨議員全體會議上，有人批評說：“都沒有通報總統，爲什麼要絕食。就應該當着總統的面推翻餐桌，說‘不要那樣搞政治’。”洪翼杓表示：“對於取消與總統約定的日程，我感到非常遺憾。這是不恰當的。”鄭清來也表示：“對國民和總統毫無禮貌，國民力量黨的作派令人驚詫。”由於張東赫通報不參加會晤，李在明與鄭清來的會面也未能實現。繼張東赫不參加午餐會後，國民力量黨又抵制了參加國會全體會議。因此，在當天的國會全體會議上，66件法案由共同民主黨主導通過。由國民力量黨人士擔任議長的對美投資特別法特別委員會也從第一次會議開始就陷入了僵局。國民力量黨人士表示：“如果在國會全體會議上強行處理‘司法改革案’，對美投資特別法的討論也將中斷。”朴訓翔記者、李相憲記者 tigermask@donga.com、dapaper@donga.com