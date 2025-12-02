全球軍工企業銷售額因戰爭特需創曆史新高 韓國“四大軍工”增長31%

去年全球百家軍工企業銷售額創下曆史新高。這緣于俄烏戰爭與中東加沙地區戰爭同時進行，以歐洲爲中心，全球武器需求增加。韓華集團等跻身全球百家軍工企業的韓國軍工企業銷售額也大幅增長。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）1日（當地時間）發布的《2024年百家武器生産及軍事服務企業報告》顯示，去年全球百家軍工企業的總銷售額爲6790億美元（約合999萬億韓元），較上年增長5.9%。報告指出：“受烏克蘭和加沙戰爭、各地區地緣政治緊張加劇等因素推動各國軍費飙升影響，銷售額實現增長。”在韓國，韓華集團、現代羅特姆、LIG Nex1、韓國航空宇宙産業（KAI）等四大軍工企業繼2023年後，連續第二年入選全球百家軍工企業。它們去年的銷售額合計爲141億美元（約合21萬億韓元），較上年增長約31%。同期，韓國四大企業在全球百強企業銷售額中所占比重也從1.7%升至2.1%，增加了0.4個百分點。按企業排名看，韓華集團從2023年的第24位升至去年的第21位，進入全球20大軍工企業行列近在咫尺。LIG Nex1和現代羅特姆分別從第73位升至第60位、從第84位升至第80位。韓國航空宇宙産業因銷售額下降，從第54位跌至第70位。在全球百家軍工企業銷售額國家比重排名中，韓國以2.1%的份額位列第十，排在美國（49%）、中國（13%）、英國（7.7%）、俄羅斯（4.6%）、法國（3.8%）等國之後。韓國的銷售額比重與以色列（2.4%）、德國（2.2%）、日本（2.0%）等國相近。金聖模 mo@donga.com