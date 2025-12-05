河正宇執導新片《樓上的人們》上映 聚焦夫妻關系與鄰裏矛盾

因每夜傳來的“別樣”樓層噪音，樓上夫妻（河正宇與李荷妮）與樓下夫妻（孔曉振與金東旭）共進晚餐之夜所引發的不可預測故事。這段極具挑逗性的文字，正是演員河正宇（47歲）執導電影《樓上的人們》的劇情梗概。如人們所料，該作品是壹部“19禁喜劇”。但在3日上映後，“19禁都不足以形容”的評價不絕于耳。因其涉及夫妻性生活等頗爲破格的題材。在上映前壹天的2日，在首爾鍾路區某咖啡館見面的河導演表示：“當時抱著要走到底的決心。”此次作品是他的第四部導演作品。自2013年《雲霄飛車》開始，相繼推出了《許三觀》（2015年）、《遊說》（2025年）。但在票房方面並未獲得熱烈反響。河導演回顧執導前三部作品時稱，“當時試圖講述太多故事。”因此在這部作品中，他力求最大限度精簡演員與場景。電影主要通過在家庭這壹有限空間內，四位演員的對話推進劇情。所以演員們的“精彩對白”至關重要。爲此，河導演甚至請來郭範、李昌浩、嚴智允等搞笑藝人對台詞進行把關。爲避免題材處理生澀，制作前還潛入探討各種性取向的網絡社區進行取材。“我們抱著從始至終不讓任何壹句台詞顯得輕率的態度收集了大量話語。從青少年的新造詞到《教父》、《蒂凡尼的早餐》等經典電影名台詞，無所不包。”正因如此，演員們在拍攝現場反而少有能笑出來的時刻。因爲台詞量極其龐大。甚至有傳聞稱，演員李荷妮是在觀看作品成片後才意識到這是部喜劇電影。河導演回憶道：“那些需要不換氣、不眨眼才能消化的場面，必須在短時間內高度集中注意力。”電影雖以刺激性題材爲賣點，最終卻傳遞出“關系修複”的信息。這也正是以樓下貞雅（孔曉振飾）的情感線爲主軸的原因。亦可將其視爲長期感受孤獨的貞雅，通過與樓上夫妻共餐的經曆，重新審視與冷漠丈夫關系的心路曆程。河導演表示：“貞雅這個角色毫不猶豫地就想到了孔曉振演員”，“曉振演員擁有野性化的口才，賦予表演極強的真實感。”“我認爲《樓上的人們》隱藏的看點在于，展現夫妻關系跌落谷底，幾近分道揚镳卻又再度複合，相互理解接納的戲劇過程。觀衆哪怕只是眼眶微濕、眼泛血絲的程度去感受也很好。哈哈。”金泰彥記者 beborn@donga.com