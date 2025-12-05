李在明：“第一次聽說有國民被朝鮮扣留”，一天後總統辦公室：“將盡快通過南北對話解決”

李在明總統在3日舉行的外媒記者會上，就韓國國民被朝鮮扣留的對策問題表示“第一次聽說”，引發了爭議。總統辦公室在一天後的4日表示：“將以國民共識爲基礎，通過儘快重啓南北對話的努力予以解決。”總統室在當天發佈的答辯資料中解釋說：“據瞭解，目前包括3名脫北者在內的6名韓國國民從2013年起到2016年爲止，因間諜罪等嫌疑被朝鮮扣留。”資料說：“在南北對話和交流長期中斷的情況下，分裂給國民帶來的痛苦正在持續，問題的解決迫在眉睫。”朝鮮此前表示美國等被扣留外國人已全部釋放，但6名韓國國民仍被長期扣留。生死與否自不必說，連行蹤都不得而知。李在明前一天在外媒記者會上被專門報道朝鮮的媒體《NK新聞》記者問到相關問題後，向國家安保室長魏聖洛表示：“確定韓國國民被抓了嗎？是什麼時候什麼樣的來龍去脈？”他接着說：“因爲是很久以前發生的事情，所以個人情報不足。我們將進一步瞭解情況後再做判斷。”《NK新聞》3日報道說，魏聖洛在記者招待會結束後回答相關提問時，表明了釋放被朝鮮扣留韓國國民和遣返韓國非轉向長期囚問題相聯繫的意向。但統一部4日明確表示：“目前不考慮將送還非轉向長期囚問題與遣返被朝鮮扣留國民聯繫起來。”統一部表示：“在國內也隨時與被扣留者家屬進行溝通，安慰他們的痛苦。”被朝鮮扣留者家屬們對此次事件表示失望。金正旭（音）傳教士的親哥哥金正三（音）表示：“非常遺憾和失望。統一部內部的被朝鮮綁架者對策小組消失了，李總統也說‘第一次聽說’，這讓我很心痛。”申圭鎮記者、權五赫記者 newjin@donga.com、hyuk@donga.com