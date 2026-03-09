繼原油之後，半導體、肥料也受影響……封鎖霍爾木茲海峽的恐懼愈演愈烈



隨着美國、以色列和伊朗的軍事衝突延宕，衝擊波已經超越中東產原油供應的差池，擴散到了韓國的主力產業。因爲用於半導體生產的原料氣體、肥料生產用氨、石油化學原材料等主要依賴於中東國家。如果國際油價暴漲，再加上半導體等主力產業也出現問題，預計對今年2%的增長目標也會產生負面影響。



關於中東事態，三星電子、SK海力士等半導體企業最大的擔心是用於半導體生產的天然氣的供需問題。氦氣用於冷卻半導體晶片，去年國內進口量的65%來自霍爾木茲海峽內的卡塔爾液化天然氣成套設備。最近該設施因伊朗的攻擊而停止運轉。用於半導體蝕刻的溴氣進口的98%依賴於戰爭當事人以色列。韓國雖然有些儲備，但難以長期堅持。



農業也進入了緊急狀態。氮肥的主要原料氨、磷肥原料硫磺的主要出口國大部分是卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋、伊朗、阿曼等中東國家。這些都是提煉、處理液化天然氣和原油過程中生產的的副產品。全球尿素出口量的35%和硫磺的45%通過霍爾木茲海峽出口。海峽封鎖後不到一週，化肥的國際價格就因供不應求而暴漲。預計這將對包括韓國在內的全球糧食生產產生負面影響。



再加上海峽封鎖導致“石油化學的大米”石腦油的進口中斷，預計韓國石腦油的庫存將在兩週後見底。據悉，以石腦油爲原料的韓國最大乙烯生產設施麗川NCC上週向顧客公司通報稱：“由於不可抗力因素，有可能無法供應產品。”如果封鎖延長，塑料、合成纖維等化學產品的國內供應就會出現問題。



如果獨自引領韓國出口的存儲器半導體因原料採購失敗而出現生產差池，韓國經濟將受到巨大沖擊。如果國際油價突破每桶90美元大關，再加上化肥不足導致國內外糧食價格暴漲，滯脹的可能性也會增大。韓國政府和相關企業要應對中東危機長期化、原料生產設施被破壞的情況，儘快尋找第二、第三供應線，同時要試探韓國國內代替生產的可能性。

