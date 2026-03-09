以色列首次空襲德黑蘭石油設施，伊朗對煉油設施發動回擊

以色列當地時間8日襲擊了伊朗首都德黑蘭南部的石油儲藏設施，造成4人死亡。《華盛頓郵報》報道說，這是美國和以色列2月28日開始對伊朗發動攻擊之後，伊朗的民間石油設施首次成爲攻擊對象。有分析認爲，此前一直集中在導彈和核等軍事設施的美國和以色列的攻擊，可能還會延續到堪稱伊朗經濟心臟的能源設施上。據《以色列時報》等媒體報道，當天以色列空軍空襲了德黑蘭的4個石油儲藏所和1個石油運輸中心。爲伊朗軍事設施提供電力的能源園區也遭到襲擊。此次襲擊造成巨大的火焰和濃煙滾滾，籠罩在德黑蘭上空。伊朗國家石油產品配送公司代表克拉瑪表示：“石油設施受到了損失，但火災已經撲滅，還有充分的石油儲備量。”伊朗強調遭到襲擊的設施是民用設施，並譴責以色列。出於回擊層面，伊朗也對以色列北部據點城市海法的煉油設施進行了攻擊。有預測稱，如果針對能源設施的攻擊擴大，已經呈現直線上升趨勢的國際油價將更加不穩定。伊朗在開戰後已經空襲了沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾等能源設施，並對被認爲是全世界核心原油運輸路線的霍爾木茲海峽進行了封鎖。特別是，以色列對得到伊朗支援的武裝團體真主黨的據點黎巴嫩首都貝魯特進行了大規模空襲。此前，以色列集中空襲貝魯特南部外圍地區，但當天還對中心地帶進行了攻擊。當地媒體報道說，在此次戰爭中，以色列空襲貝魯特市中心尚屬首次。以色列主張，此次攻擊是針對伊朗革命衛隊指揮官的精密打擊。另外，以色列正在準備向黎巴嫩投入大規模地面部隊。此外，伊朗安全首腦、最高國家安全委員會祕書長拉里賈尼8日通過X聲稱，“接到了俘虜多名美國軍人的報告”。但是，對於俘虜人數和俘虜過程等問題，他並未作出任何具體表態。拉里賈尼還說：“雖然美國主張他們已經戰亡，但真相無法長期隱瞞。”美國中央司令部發言人蒂姆·霍金斯反駁稱：“伊朗政權爲了散佈謊言和欺騙（大衆），正在動用一切手段。”柳根亨 noel@donga.com