BLACKPINK新專輯《DEADLINE》跻身公告牌200強專輯榜第8位

據報道，女團BLACKPINK（照片）的第三張迷妳專輯《DEADLINE》在美國公告牌主要專輯榜“公告牌200”中排名第8。據當地時間8日公告牌排行榜消息，BLACKPINK上月27日發行的迷妳專輯《DEADLINE》在統計期間錄得相當于5.2萬張的“專輯銷量單位（Album Units）”，位列第8。“公告牌200”根據將實體唱片銷量、流媒體播放量、數字音源下載次數等換算成專輯銷量的“專輯銷量單位”進行排名。公告牌分析稱，“CD銷量占專輯首周銷量的94%，包含照片卡和海報等的13種CD版本帶動了銷量。”BLACKPINK自2022年9月發行第二張正規專輯《BORN PINK》後，時隔3年零5個月以完整陣容回歸。公告牌稱，“BLACKPINK憑借首次在‘公告牌200’中排名第壹的《BORN PINK》之後，成員Jennie、Jisoo、Lisa、Rosé均發行了個人專輯，且都進入了公告牌專輯榜”。本周“公告牌200”榜首由美國流行歌手布魯諾•馬爾斯時隔10年發行的正規專輯《The Romantic》占據。這是馬爾斯自2013年發行第二張正規專輯《Unorthodox Jukebox》後，時隔13年再次登上該榜單首位。史智媛記者 4g1@donga.com