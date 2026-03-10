青瓦臺：“考慮擴大下調油類稅幅度……認真討論提前制定補充預算問題”

“應該考慮到最壞的情況，以常非規的認識制定先發制人的對策。”李在明總統9日在緊急經濟檢查會議上作出上述表示。隨着美國、以色列和伊朗戰爭進入長期化局面，李在明流露出中東風險有可能正式轉移到金融、實體經濟的擔心，向政府強調迅速應對的必要性。政府在當天的會議上不僅報告了從本週起實行油價最高價格制，還報告了擴大下調油類稅和油類價格支援方案等。韓國政府爲應對美伊戰爭長期化，還打開了編制“油價補充預算”的可能性。● 油類最高價格制將從本週開始實行總統政策室長金容範在當天會議後的新聞發佈會上表示：“政府特別關注煉油公司或加油站漲價時快速上漲、下降時緩慢下降的不對稱性。根據石油事業法，爲了在本週內實行最高價格制，將迅速制定告示等相關程序。”據悉，李在明也要求“儘快推進最高價格指定製”，以確保汽油、柴油價格的預測可能性。《石油事業法》規定，油價暴漲時，政府可以向煉油企業、銷售企業等規定最高銷售價格。這是自1997年油價自律化以後，時隔30年再次採取限定汽油、柴油等最高價格這一舉措。金容範表示：“如果實行的話，基本上會以兩週爲週期進行設計。如果以（中東）情況發生之前的價格爲基準，設定爲最高價格，那麼第一個最高價格可能會低於現在市場上消費者遇到的價格。”李在明還指示要仔細研究擴大油類稅下調幅度的措施或對油類消費者的直接支援措施等緩解油價上漲帶來的國民負擔的方案。青瓦臺還打開了所謂的“油價補充預算”的可能性。金容範就補充預算相關提問表示：“有直接受到打擊的產業，也有消費者，包括各種市場措施在內，大韓民國經濟不受損失成爲首要課題。因此，需要追加財源也是需要認真思考的情況。”他還說：“如果當前形勢在規定的（預算）限度內進行，就不能實行最高價格制。10天內出現了很多必要的財源。”李在明還提到：“對於惡意利用困難的市場環境謀取不正當利益的勢力，要嚴懲。”金容範強調：“爲了實行有效的制度，將以國稅廳等爲中心仔細觀察市場是否存在限制競爭的因素，是否存在串通或逃稅等擾亂市場或非法行爲。相關機構將積極調查煉油公司串通與否及加油站價格調查、稅務驗證、揭發假石油的現場檢查等。”● 行使優先權從產油國購買2000萬桶原油金容範表示：“如果行使優先購買權，我們也可以接收與產油國共同儲備的2000萬桶。石油公社的海外生產部分也可以轉移到國內。”目前，受霍爾木茲海峽封鎖影響的原油進口量爲每天170萬桶，而韓國儲備的石油量爲1.9億桶，可以持續208天。金容範解釋說：“通過具有戰略合作關係的國家，確保不通過霍爾木茲海峽的貨量，從中長期來看，將把原油進口線向中東以外地區多元化。”李在明還表示：“希望積極應對韓國經濟的血脈——金融、外匯市場變動性的擴大。”他還強調，要積極擴大5日在臨時國務會議上提到的100萬億韓元規模的市場穩定項目，“政府和中央銀行層面的追加措施也要先發制人”。金容範表示：“中央銀行在穩定國債市場方面發揮了很多作用。”申圭鎭 newjin@donga.com