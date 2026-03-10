“汽車旅館連環殺人案嫌疑人金素英個人信息被公開”，年僅20歲

首爾北部地方檢察廳9日表示，經個人信息公開審議委員會審議，已在其官網公開了因涉嫌在首爾江北區水逾裏汽車旅館等處，向男性投喂含藥物飲料致2人死亡而被拘留的嫌疑人金素英（20歲，照片，音譯）的姓名、年齡及面部照片（mugshot）。正在確認金素英是否還有其他罪行的警方表示，已追加確認2名疑似受害者的男性。警方已于上月19日以涉嫌殺人、特殊傷害及違反《毒品類管理法》將金素英拘留並移交檢察機關。她涉嫌從去年12月至今年2月，分3次向3名20多歲男性遞上含有苯二氮卓類藥物的飲料，導致2人死亡、1人受傷。警方在調查金素英的過程中，發現了除現有3名受害者外，她還曾對另外2名男性作案的線索。首爾地方警察廳廳長朴正保當天上午在例行記者會上表示：“已確保（關于2名追加受害者的）情況證據及相關人員陳述，若嫌疑得到認定，將以追加罪行移送。”警方調查結果顯示，金素英在作案前曾利用生成型人工智能ChatGPT搜索“安眠藥和酒壹起喝會死嗎？”等內容，作案計劃周密。警方通過金素英的手機確認了這些ChatGPT搜索記錄，從而適用了殺人罪而非傷害致死罪。調查顯示，金素英在作案後爲制造不在場證明，曾通過KakaoTalk給失去意識的受害者發送“本想叫醒妳，但妳睡著了，我先走了”等信息。據悉，金素英在精神病態診斷測試中得分爲25分（滿分40分），被歸類爲具有精神病態傾向。高真榮記者 goreal@donga.com