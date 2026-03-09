駐韓美軍被抽調到中東…“戰略靈活性擴大”正式啓動

據指出，隨著美國與伊朗戰爭導致駐韓美軍被抽調到中東成爲現實，唐納德•特朗普政府所宣稱的擴大駐韓美軍戰略靈活性已正式啓動。在國際沖突擴散的背景下，美國去年12月通過國家安全戰略等，要求韓國主導對朝防禦，駐韓美軍被抽調到沖突地區的情況可能會擴大。據政府消息人士8日透露，5日至6日期間大量停靠在京畿道平澤市烏山空軍基地的C-17等美軍大型運輸機，其中相當壹部分已離開烏山基地。據民間航空追蹤網站顯示，從烏山基地出發前往美國阿拉斯加空軍基地的C-17運輸機至少有6架，其中壹架經德國于7日抵達中東。另壹架C-17運輸機也于8日沿相同航線飛越大西洋。韓國軍方內外普遍認爲，這些運輸機上很可能裝載了愛國者導彈發射架或導彈等武器。駐韓美軍兵力被抽調到中東，距離去年6月美國爲突襲伊朗核設施的“午夜錘（Midnight Hammer）”行動而輪換部署到中東的愛國者炮台，于去年10月左右重新部署到韓國，僅過去了約五個月。壹位前軍方高層相關人士表示：“駐韓美軍不能成爲戰略靈活性例外的這壹事實得到了確認”，“戰略靈活性包含靈活進行韓美間關于駐韓美軍兵力抽調協商的內容，因此美國今後很可能簡化協商或通報程序。”孫孝周記者、朴勳相記者 hjson@donga.com、tigermask@donga.com