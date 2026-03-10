三星SDI將公開用于物理人工智能的全固態電池

三星SDI將參加11日至13日在首爾江南區COEX舉行的韓國最大電池展覽會“InterBattery 2026”，公開用于物理人工智能（Physical AI）的全固態電池樣品。三星SDI 9日表示：“計劃首次公開正在爲物理人工智能專用研發的內膽包型全固態電池。”相較于電動汽車，機器人需在更小的空間內裝載續航時間更長的電池。並且，每次移動時瞬間功率需求會上升，因此電池的輸出功率也必須出色。三星SDI正在爲機器人研發采用固體電解質、穩定性高且能量密度高的全固態電池。三星SDI說明道：“目標是2027年下半年實現量産。”LS集團方面，LS MnM、LG Materials、LG Alsco等7家子公司將全體出動參加InterBattery 2026。LS集團計劃以“電池産業的開始與結束，LS與您同在”爲主題，展示從電池材料到儲能系統（ESS）平台等貫穿電池産業整體的集團技術實力。據韓國電池産業協會透露，今年InterBattery將有來自14個國家及地區的667家企業參展，共設2382個展位。其中182家爲來自美國、澳大利亞、加拿大、德國、中國、日本等國家的海外企業。爲支持韓國企業擴大海外交流與市場進軍，還將舉辦國內外相關機構的研討會等活動。朴鍾敏記者 blick@donga.com