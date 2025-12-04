李在明稱必將“完成光的革命”“正義的統合”……不能缺也不能過



李在明總統在去年非法緊急戒嚴一週年3日的特別聲明中表示，通過對戒嚴參與者的嚴格處罰，“一定要完成光的革命”。他還說：“爲了建設一個對政變連想都不敢想的國家，正義的統合是必須的。”他強調，只有查明戒嚴事件的始末，明確追究責任人，才能實現全體國民都能同意的統合。他還表示，“內亂特檢不能就此過關”，暗示需要追加特檢。



對於“正義的統合”，李在明表示“這並不意味着草草的縫合”，如果大概齊的縫合，同樣的事情可能會再次發生。他把緊急戒嚴比喻爲致命的癌症，並表示清除癌症的工作不會輕易結束。針對國民力量黨內部有人主張政府“清算內亂”基調有礙統合，李在明作出了上述回答。



目前，尹錫悅前總統等23名戒嚴核心人士被起訴，正在接受調查和審判，但仍有不少疑惑尚未消除。前警察廳廳長指證尹錫悅指示逮捕翻牆進入國會的議員、尹錫悅夫人金建希催問前法務部長對自己的調查進展情況等，諸多新事實接連浮出水面。儘管如此，尹錫悅完全不協助查明真相，其他人士也一直迴避責任和拒絕作證。



只有明確追究司法責任，讓國民能夠接受，才能治癒戒嚴引發的社會矛盾和創傷。憲法法院全體法官一致罷免尹錫悅的總統職務時，韓國並沒有發生部分人擔心的極端國論分裂，也是因爲這是國民可以接受的決定。不過在此過程中，針對公務員調查是否參與戒嚴，需要努力將後遺症最小化。希望李在明總統能遵守當天“如果參與者深刻反省，就應該團結包容”的講話。



對戒嚴核心人物的司法審判還有很長的路要走。將民主的時鐘倒轉的非法戒嚴並不是單純的犯罪。即使花費時間，也要徹底查明全貌，使其受到應有的處罰，這纔是在宣佈戒嚴後隻身阻止闖入國會的軍警的市民面前，國家應盡的義務。不要忘記，在這一過程中，不要產生其他憎惡和敵對，這也是政府的責任。

