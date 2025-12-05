孫興慜將返回托特納姆熱刺主場向球迷告別

韓國足球明星孫興慜（33歲•洛杉矶FC）爲親自向英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊球迷告別，將前往英國倫敦。托特納姆熱刺俱樂部4日表示：“孫興慜將回到托特納姆熱刺體育場。孫興慜計劃在10日對陣布拉格斯拉維亞（捷克）的2025-2026賽季歐足球聯（UEFA）冠軍聯賽（UCL）聯賽階段第六輪比賽中，與球迷進行告別。”自2015年身穿托特納姆熱刺隊服以來，孫興慜截至今年共打入173球，成爲球隊曆史上進球第五多的球員。自2023年起擔任隊長的孫興慜，在今年5月帶領球隊奪得UEFA歐聯杯冠軍，爲球迷獻上了時隔17年的重要賽事冠軍獎杯。孫興慜隨後在夏季轉會市場中轉會至美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉矶FC俱樂部。由于8月在首爾舉行的“Coupang Play Series”活動中公布轉會消息後立即前往美國，他未能有機會向倫敦球迷道別。爲此，托特納姆熱刺俱樂部特別安排了此次告別活動。孫興慜表示：“宣布轉會時我身在韓國，壹直對未能親自向倫敦的各位球迷告別感到遺憾。能夠親自向十多年來支持我和家人的托特納姆熱刺球迷表達感謝，我感到非常幸福。這雖然會是壹個情緒澎湃的時刻，但我認爲這對我和俱樂部而言都是非常必要的。”托特納姆熱刺俱樂部正與球迷咨詢委員會合作，在橫貫倫敦托特納姆區的“托特納姆大街”上進行紀念孫興慜成就的壁畫創作。這幅壁畫預計將在對陣布拉格斯拉維亞隊比賽前完成，其設計由孫興慜親自選定。韓鍾浩記者 hjh@donga.com