人工智能轉型成敗關鍵不在技術而在“領導者執行力”

“人工智能轉型的首要成功要素是最高管理層的理解與投入。”4日在首爾中區新羅酒店舉行的“東亞商務論壇2025”上，美國巴布森學院教授湯姆•達文波特強調了領導者角色是成功實現人工智能（AI）轉型的核心要件。他指出，這不僅僅在于單純引入技術，最高管理層必須准確理解人工智能的波及效應與應用可能性，並具備主導大規模投資與創新的執行力。達文波特教授指出：“大多數組織將預算僅傾注于技術引進”，“在技術層面快如脫兔，但在文化層面卻慢如烏龜。”他強調：“人工智能時代商業模式的變革，顯然是最高管理層的課題”，“必須全面考量運營、戰略、商業模式等所有領域。”負責下午主旨演講的地緣政治未來研究所主席喬治•弗裏德曼主張，在急劇變動的世界局勢中，韓國應扮演美中之間的“協調者”角色。他建議：“在各自爲政與重組的時代，韓國的生存武器並非意識形態而是敏捷性”，“唯有摒棄過時的陳舊觀念，根據變化的現實修正戰略的‘地緣政治敏捷性’，才能引領韓國走向繁榮。”當天的論壇由《東亞日報》與Channel A主辦，主題爲“劇變的世界秩序與人工智能創新，當今時代領導力的新坐標”。哈佛商學院研究員戴維•埃德爾曼、波士頓咨詢公司亨德森研究所所長馬丁•裏夫斯、哈佛大學教授麗貝卡•卡普、HHL萊比錫商學院教授曼弗雷德•基希蓋奧格等人士參與，提出了人工智能時代的創新戰略。裴相京記者 baek@donga.com