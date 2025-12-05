內亂特檢組以涉嫌僞證對尹錫悅追加起訴……韓德洙案審理時，尹錫悅曾就國務會議提供虛假證詞

內亂特檢組（特別檢察官趙恩錫）4日以僞證嫌疑追加起訴了前總統尹錫悅。尹錫悅上個月作爲證人出席了前國務總理韓德洙案的審理，並作證說：“根據前國防部長金龍顯的建議，在宣佈緊急戒嚴之前召集國務委員們召開了國務會議。”但特檢組主張這與事實不符。特檢助理樸智英在新聞發佈會上解釋說：“尹前總統在審理中說，‘在韓前總理提出建議之前就計劃召開國務會議’，這是撒謊。”尹錫悅上個月19日在審理中作證說：“我記得在總統官邸收到了金龍顯要召開國務會議的報告。宣佈戒嚴時應該召開國務會議是理所當然的事實。”這與特檢的調查結果相沖突。檢方認爲，尹錫悅是在接到韓德洙的建議後，才追加傳喚6名國務委員召開“緊急國務會議”。特檢組以涉嫌協助內亂爲由起訴了韓德洙，稱其“建議召開國務會議，試圖打造戒嚴的合法外觀”。尹錫悅在韓德洙案審理中對以上述嫌疑爲基礎的特檢提問反駁道：“國務委員們是爲了具備外觀而來的玩偶嗎?”特檢對閉路電視等進行分析的結果顯示，尹錫悅從去年12月3日晚8時30分開始，起初只召喚了韓德洙等6人到總統室。後來從晚上9點14分開始，他又通過總統室職員叫來了6名部長。如果尹錫悅一開始就考慮召開國務會議，就沒有必要單獨傳喚達不到法定人數（11人）的6人。特檢人士解釋說：“尹前總統本來打算在晚上10點宣佈戒嚴，但在韓前總理的建議下召開國務會議，宣佈戒嚴的時間被推遲到晚上10點27分。”距調查結束還有10天的特檢當天以事後制定戒嚴宣言的嫌疑（製作虛假公文）起訴了前總統室附屬室長姜義求，並以阻止逮捕尹錫悅的嫌疑分別起訴了前總統警衛處次長金成勳等3名警衛處幹部。特檢組還以刪除批判戒嚴的新聞的嫌疑（濫用職權）起訴了前韓國政策廣播院院長李銀雨（音）。高道藝記者、崔美松記者 yea@donga.com、cms@donga.com