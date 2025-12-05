現在應該對“和平兩國論”進行整理



李在明總統上任以來，從未提及所謂自主派與盟友派衝突論。其幕僚們稱，雖然李總統的本意接近於自主派，但相比支持其中某一方，他更關注出現各種意見的情況。他在國務會議上對“黃色信封法”表示“這是產業部、勞動部長要激烈討論的問題”，這句話可以作爲參考。其宗旨是通過內部討論和協調過程，將爭議最小化。



據悉，李在明政府的對朝鮮政策已初現輪廓。據悉，最快將於下週，最晚將於本月內公開。參考國政課題，確定了和平共存制度化、構築共同成長基礎、無核韓半島等三階段的三大目標、三大原則、六大推進課題。



雖然人們關注“無核化”一詞被排除在外、朝鮮問題落在後面，但考慮到李總統所說的“這是短期內無法解決的難題”，以及朝鮮對無核化的“絕對不可能”反應，事實上這種變化是預料之中的事情。反而有人指出，應該關注的，應該是以李在明政府的對朝政策最終確定爲契機，政府會如何整理對南北關係設定的立場。這是指與朝鮮的“敵對兩國論”對應的“和平兩國論”。



統一部主導制定的三大目標中，和平共存制度化實際上包含了這樣一種本質含義：即把南北關係定位爲“以統一爲指向的和平兩國關係”，也就是統一部長鄭東泳一直主張的和平兩國論，並通過南北基本協議將其制度化。國政企劃委員會此前曾就南北基本協定表示，東西德承認對方爲同等主權國家的1972年《東西德基本條約》是典範。



韓國政府一消息人士表示：“很有可能不會明確提及第一個對朝目標——和平共存制度化是以和平兩國論爲基礎的。”鄭東泳和韓國國家安保室長魏聖洛就和平兩國論表示“韓朝實際上是兩個國家”和“韓朝在統一之前是臨時的特殊關係”的意見也被公開。



對於和平兩國論承認朝鮮不是反國家團體或主敵而是正常國家屬於違憲對朝觀點的批評，鄭東泳反駁稱，“‘事實上’國家和‘法理上’國家的承認，那只是空談”。意思是說，根據德國總理勃蘭特的東方政策，西德承認東德的國家性並最終走向統一，和平兩國論與此相似。但分歧並沒有平息，爭議仍在進行中。



據悉，在確定對朝三大目標之前，國家安全保障會議就朝核問題的優先順序等問題展開了尖銳的爭論。但是有人指出，鄭東泳所說的和平兩國論是否被確定爲政府立場，或者剛好相反，應該畫上句號。因爲，此次確定的對朝政策，將成爲向在韓美首腦的追求下苦思明年能否重返對話桌的朝鮮國務委員長金正恩發出的信息。對於由交流（E）、關係正常化（N）、無核化（D）組成的對鮮“END構想”，連政府內部也出現了“依次推進”和“相互推進”的不同解釋，外交安保團隊的不和諧音不能再暴露出來。

