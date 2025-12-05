俄羅斯軍將綁架的兩名烏克蘭青少年送往朝鮮收容所

有證詞在美國參議院指出，2022年2月俄羅斯-烏克蘭戰爭爆發後，被俄軍綁架的烏克蘭青少年中至少有2人正在朝鮮（北韓）被迫過著收容生活。據悉，他們被強行送往朝鮮的軍事收容設施，並接受了反美、反日本等思想灌輸。據3日烏克蘭媒體《基輔獨立報》報道，“烏克蘭地區人權中心”所屬律師卡捷琳娜•拉舍夫斯卡當天出席美國華盛頓參議院聽證會，就烏克蘭未成年人被強制綁架及收容的實際情況作證。拉舍夫斯卡律師主張，“已確認的被綁架兒童是來自烏克蘭頓涅茨克的12歲少年米沙和來自辛菲羅波爾的16歲少女麗莎”，“他們分別被送往距離家鄉約9000公裏外的朝鮮松島院收容所。”她表示，這兩名青少年接受了朝鮮方面“摧毀日本軍國主義者”的教育，還會見了1968年攻擊美國海軍艦艇“普韋布洛號”並射殺9名美軍的朝鮮軍方相關人員。據烏克蘭政府稱，俄羅斯在戰爭爆發後從烏克蘭占領區綁架了至少1萬9546名兒童和青少年，強制移居至俄羅斯。這是首次有證詞表明其中至少有2人被強制移居至朝鮮。據德國蒂賓根大學韓國學中心、波蘭國家檔案館等機構資料顯示，朝鮮在6•25戰爭剛結束後將至少數千名戰爭孤兒送往中國、羅馬尼亞、匈牙利等地進行意識形態教育。多數被俄羅斯綁架的烏克蘭兒童被俄羅斯家庭收養，接受俄語教育等。特別是，戰爭期間父母死亡的烏克蘭孤兒據稱被關押在俄羅斯境內的強制收容所，甚至接受各種軍事教育。拉舍夫斯卡律師聲稱關押烏克蘭兒童的收容所多達165個，在朝鮮、白俄羅斯等地也存在。烏克蘭部分觀點甚至主張多達30萬兒童被俄羅斯綁架。烏克蘭總統弗拉基米爾•澤連斯基1日表示，“被綁架至俄羅斯的兒童中僅有1859名得以返回。”國際刑事法院（ICC）于2023年3月以涉嫌參與兒童強制綁架等各種戰爭罪行爲由，向俄羅斯總統弗拉基米爾•普京發出了逮捕令。柳根亨 noel@donga.com