執政黨強行處理限制阻撓議事法案……無視在野黨合法抵抗手段，這能行嗎?



共同民主黨27日在國會運營委員會小委員會上強行處理了限制阻撓議事（無限制討論）的國會法修正案。據說，下個月將在全體會議上通過。修正案規定，在少數黨進行阻撓議事期間，如果會議場內的議員人數不到議事定額、在籍議員的五分之一即60人，國會議長可以中斷阻撓議事。國會法規定，如果出席全體會議的議員未達到議事定額，可以宣佈散會。2012年實行國會先進化法，時隔47年恢復阻擾議事，是爲了保障少數黨的發言權而認可了例外，但這次連這個也要取消。



共同民主黨解釋說：“國民力量黨議員們在阻撓議事時，不遵守會場，濫發阻撓議事，使法案的處理出現了差池。”但是，根據目前的《國會法》，阻撓議事開始24小時後，以5分之3以上的在籍議員贊成就可以叫停它。共同民主黨對於朝野尖銳對立的政府組織法修正案，在一天內中斷了阻撓議事並予以通過。現實是，擁有過半數議席的共同民主黨隨時都可以推進下定決心一定要處理的主要法案。



在這種情況下，少數在野黨能夠牽制巨大執政黨的最後合法手段就是阻撓議事。國會先進化法通過朝野協議也是當時屬於少數在野黨的共同民主黨同意其宗旨的結果。此後，共同民主黨強調阻擾議事是“阻止多數黨橫行的在野黨的最後權利”。這樣的共同民主黨在佔據多數議席後改變態度，試圖更容易地使阻撓議事變得無力，人們不禁要問，他們是在自毀自己制定的國會先進化法的意義嗎?



國民力量黨也應該放棄每當與共同民主黨就爭議法案發生衝突時，連沒有異議的民生法案也要大舉阻撓議事的態度。國民力量黨表示，在28日提交全體會議的所有法案中，也可以進行阻撓議事，但越是這樣，阻撓議事就會成爲政治鬥爭的對象。阻擾議事在共同民主黨曾是少數在野黨的過去和多數執政黨的現在，在朝野之間協議文化消失的國會中，起到了稍微推遲多數黨單方面通行的最低限度的“剎車裝置”作用。希望共同民主黨重新考慮是否有必要強行實施“不接受這種程度反對主張”的阻撓議事限制法。

