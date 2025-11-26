特朗普在接到習近平電話後出面調解“臺灣矛盾”

據中國官方媒體新華社報道，中國國家主席習近平24日同美國總統特朗普通電話約1小時，表示：“臺灣迴歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分。”習近平還表示：“中美過去共同對抗法西斯主義和軍國主義，現在應該共同維護第二次世界大戰的勝利成果。”有分析認爲，在日本首相高市早苗“臺灣有事時日本介入”的發言導致中日矛盾激化的情況下，習近平積極向特朗普說明有關臺灣的中國立場，並開始着手對現狀進行有利的管理。據《華爾街日報》報道，此次通話是習近平破例主動要求的，近幾十年來，中國最高領導人主動與美國總統聯繫的事例只有2001年9·11恐怖襲擊事件。據新華社報道，特朗普在與習近平的通話中表示：“美國理解臺灣問題對中國非常重要。”對此，有分析認爲，特朗普似乎是在維護正在展開霸權競爭的中國，而不是核心同盟日本。也有分析認爲，特朗普可能是爲了從習近平那裏在貿易談判等方面得到更多的讓步，或在結束烏克蘭戰爭等安保問題上尋求協助，在臺灣議題上退讓了一步。不過，特朗普在與習近平通話後，還與高市早苗通了約20分鐘的電話。高市早苗25日對媒體解釋說：“應特朗普總統的要求進行了（通話）。電話裏就加強同盟、印太局勢等廣泛交換了意見，還就美中首腦的通話進行了說明。”她特別強調：“從特朗普總統那裏聽到了‘我們是好朋友，請隨時打電話’的話。”特朗普在“真實社交”上表示：“與習主席討論了烏克蘭和俄羅斯，（毒品）芬太尼、大豆、其他農產品等很多議題。”此外，習近平邀請他明年4月訪問中國北京，他本人也接受了邀請。他還表示，將邀請習近平作爲國賓訪問美國。習近平曾在特朗普第一屆政府時期的2017年4月訪問美國，但當時並不是國事訪問。《華爾街日報》就特朗普在此次通話中沒有單獨提及臺灣問題等評價說：“有可能進一步加劇地區同盟國擔心美國對同盟意志的的不安。”華盛頓=常駐記者申晉宇、北京=常駐記者金哲中 niceshin@donga.com、tnf@donga.com