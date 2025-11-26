以K産業爲先導，韓國與中東和亞洲新興國家合作結出碩果

李在明總統結束爲期7晚10天的中東和非洲巡訪，于25日（當地時間）踏上歸途。在美國保護主義和美中霸權競爭導致供應鏈重組等國際貿易秩序不確定性加大的背景下，總統辦公室方面評價稱，此次巡訪爲外交多元化奠定了基礎。特別是，通過以防務産業和核電站等爲先導，加強與新興國家的合作，預計實際經濟成果將顯現。在阿拉伯聯合酋長國（UAE）國事訪問中，防務産業、核電站和人工智能（AI）合作成爲焦點議題。韓國水力原子力因與美國西屋公司的協議而在歐洲和北美等地進軍受限的情況下，兩國尋求通過小型模塊化核電站（SMR）、應用AI技術的核電站等下壹代核能技術合作，共同進軍第三國市場。韓國將參與UAE推進的“星門UAE”項目，包括AI數據中心建設等，從而深化AI領域戰略合作。隨著UAE等中東國家老舊武器系統更換需求，大規模防務産業出口市場預計將打開，總統辦公室方面表示，此次會談中兩國決定共同開發武器系統，預計有望獲得150億美元以上的訂單。李在明總統在24日的記者座談會上表示：“阿聯酋似乎取得了最具體的成果”，“（防務産業訂單）實際結果也將在不久後出爐。”埃及總統阿蔔杜勒-法塔赫•塞西向李在明總統請求韓國參與加沙地帶重建及規模達4萬億韓元的開羅機場擴建等大型建設項目。李在明總統在開羅大學演講中還提出了旨在加強與中東及北非外交合作及經濟、文化合作的“閃耀（SHINE）”構想。在土耳其，參與大規模核電站項目被提上議程。總統辦公室方面評價稱：“在土耳其推進的錫諾普第二核電站項目中，韓國確保了從場地評估等初期階段即可參與的基礎，爲未來承接項目奠定了基礎。”非洲（南非）首次舉行的二十國集團（G20)）峰會遭美國抵制的情況下，李在明總統加入了強調多邊主義和自由貿易體制維持的峰會宣言。此外，他還主持了有印度、巴西等金磚國家（BRICS）成員國及墨西哥、印度尼西亞、土耳其、澳大利亞等參與中等強國合作體（MIKTA）峰會，積極推動與“全球南方”國家的外交多元化。申圭振記者、安卡拉=朴勳相記者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com