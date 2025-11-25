烏克蘭和平方案疑由俄羅斯起草，“普京的親信和特朗普的女婿等人主導文件”

美國和烏克蘭當地時間23日在瑞士日內瓦舉行高級別會談，爲結束烏克蘭戰爭制定了“和平框架”。雙方在會談後發表的聯合聲明中表示：“雙方一致認爲協議是非常建設性的。我們再次確認，任何今後的協議都必須完全保障烏克蘭主權，保證持續、公正的和平。”有分析認爲，這爲結束自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後持續3年零9個月的此次戰爭提供了契機。兩天前，美國總統特朗普曾敦促烏克蘭總統澤連斯基“在27日之前就終戰方案達成協議”。不過，美方制定的終戰方案中有很多對烏克蘭不利的內容，烏克蘭乃至英國、法國、德國等歐洲主要國家也表示擔憂，要求修改。特朗普第二屆政府制定的最終終戰案中，他們的要求事項能得到多大程度的反映備受關注。● 魯比奧-澤連斯基：“會談值得肯定”美國國務卿魯比奧和烏克蘭總統祕書室長安德烈·耶爾馬克當天在日內瓦會面，就和平方案進行了磋商。雙方表示：“通過此次討論，制定了比以往更加精巧的‘和平框架’。在這一框架下的最終決定將由兩國總統作出。”當天的高級別會談是在特朗普第二屆政府向烏克蘭傳達由28個條款組成的烏克蘭戰爭和平計劃後，向烏克蘭施壓要求接受的。魯比奧自信地說：“雖然還有幾個爭論點，但並不是難以逾越的障礙。我們最終會達成協議。”澤連斯基在社交平臺“電報”上表示：“與美國代表團的對話正在進行中，特朗普總統方面聽到我們的聲音的信號非常重要。”不過，烏克蘭和歐洲對終戰方案的細節內容相當不滿。據英國《金融時報》報道，美方草案中承認，俄羅斯2014年強行吞併的烏克蘭南部克里米亞半島，以及此次戰爭爆發後佔領大部分地區的烏克蘭東部頓巴斯（盧甘斯克州和頓涅茨克州的合稱），實際上是“俄羅斯領土”。這比美國以前使用的“俄羅斯實控地區”更有利於俄羅斯。相反，方案沒有明確烏克蘭的安全保障等問題。對此，烏克蘭和歐洲提出了以現有戰線爲基準取代““完全放棄頓巴斯”進行談判的修正案，並主張烏克蘭軍隊的規模應維持在比美國主張的60萬更多的80萬。他們強調，烏克蘭不加入北約，但必需有與北約式集體防衛同等重要的美國安全保障。● 進退兩難的澤連斯基如何取捨備受關注特朗普同一天在“真實社交”上主張：“烏克蘭完全沒有對美國的努力表示感謝。”他考慮到烏克蘭有可能不接受於己不利的終戰方案，出面施壓某種壓力。澤連斯基目前在國內外都在苦苦掙扎。在國內，由於自己擔任喜劇演員時期的合夥人蒂穆爾·明迪奇等人因收取政府招標事業費1億美元（約1470億韓元）回扣的大型腐敗事件而處於守勢。此外，相當多的國民認爲“完全放棄頓巴斯”實際上是投降。有人認爲，澤連斯基爲了平息腐敗疑惑，有可能不會向特朗普政府或俄羅斯屈服；也有人認爲，如果沒有美國的進一步支援，戰爭實際上無法繼續下去，因此這一次澤連斯基將接受特朗普的要求。華盛頓=申晉宇記者、李基旭記者 niceshin@donga.com、71wook@donga.com