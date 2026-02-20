迷失方向的“國家隊人工智能選拔賽”



“國家隊人工智能（AI）選拔賽”似乎迷失了方向。最初選定五家（團隊）出發，但主要候選者陷入抄襲中國産模型的嫌疑，最終與當初計劃不同，有兩家被淘汰。但這還不是終點。政府預告將進行“複活賽”再選壹家，但實際卻沒有企業願意參與。隨著NAVER、Kakao、KT等國內大型科技企業最終缺席，只有兩家以初創企業爲中心的聯盟提交了提案。旨在培育全球水平AI的“自主AI基礎模型項目”動力正在減弱。



這種混亂並非偶然。是在最初設計階段就已預示的結構性問題。科學技術信息通信部爲提升國民關注度、誘導企業間競爭，選擇了“生存淘汰式選拔”方式。然而，在決定“國家隊AI”的國家項目事業中，淘汰不僅僅是結果，更成爲壹種烙印。對企業而言，這不再是技術競爭，而變成了需要承擔聲譽風險的遊戲。哪家企業會願意主動投身其中？



作爲核心標准的“從頭開始”原則，即判斷是否是完全自主構建模型的標准，同樣引發了爭議。雖然發布了“不得存在針對他公司模型的授權問題”“基于海外模型微調等衍生的模型難以視爲國産模型”等通知，但關于海外開源代碼可在多大程度上參考等，並未提供明確指南。在國家項目中，模糊性即意味著風險。



此外，“搖擺不定”的規則加劇了不信任。政府最初表示5個團隊中只淘汰1個，但實際淘汰了2個。隨後又立即宣布“將追加選拔1個，維持4個團隊體制”。從“淘汰1隊”到“淘汰2隊”再到“追加選拔1隊”，規則搖擺不定、可預測性低下的選拔賽中，“國家隊”這個頭銜究竟還能有多重分量？



當然，並非不理解政府的苦衷。在美國和中國展開國家層面AI霸權競爭的情況下，韓國可能也需要象征性項目。這或許正是爲了提升國民關注度，不惜風險拿出類似綜藝節目的“生存戰”牌的原因。也理解其急于盡早向大衆證明韓國AI模型競爭力的迫切心情。但是，缺乏信任的國家隊，既得不到國民認可，也無法在全球市場真正發揮實力。



即便現在，在第二輪評估前夕，也該是放慢腳步、重新審視的時候了。國家隊AI選拔並非綜藝節目。選秀以收視率告終，但AI國家項目關乎國家競爭力的走向。當前政府需要的不是宣傳，而是反思“爲何混亂壹再重複”。信任必須優先于事件。應更透明地提出：原有第二輪晉級團隊與追加選拔團隊的評估日程和條件如何設定？當自主性爭議再次出現時，驗證標准應統壹在何種水平？



比選拔國家隊AI更重要的，是讓這個AI真正被認可爲國家隊。現在需要的不是急躁，而是信任。

