美要求韓投資“路易斯安那州LNG終端”項目

據悉，美國唐納德•特朗普政府在特朗普總統上月預告將對韓國征收25%關稅之前，曾向韓方提出，希望韓方將對美投資項目定爲路易斯安那州液化天然氣（LNG）終端（出口港口）事業。由于與韓國投資結構相似的日本已于17日（當地時間）發布了與美國的第壹批對美投資項目，有擔憂認爲，美國可能會借此加大對韓國的施壓，要求其履行對美投資承諾。19日，據政府消息人士透露，“據了解，在特朗普總統上月26日通過‘真相社交’平台預告將對韓國征收25%關稅之前，美方曾要求韓方對路易斯安那州LNG項目進行投資”。該項目是在美國煉油設施集中的墨西哥灣沿岸（Gulf Coast）建設大規模出口基礎設施，向全球出口美國産LNG的大型投資項目，特朗普政府在上任伊始即批准了該設施的全面擴建。據悉，除路易斯安那州LNG終端項目外，美國還在韓美協商過程中提出了多個能夠滿足尖端産業電力需求激增的能源領域相關項目。此前，韓美在去年11月發布的聯合情況說明書中明確寫道：“兩國總統歡迎韓國在造船、能源、半導體、制藥、關鍵礦物、人工智能（AI）及量子計算等（包括但不限于此）多個領域爲增進經濟及國家安全利益進行投資。”據悉，韓國政府已就美國提出的路易斯安那州LNG終端投資要求向美方說明，因國會尚未處理相關特別法案，難以正式協商投資項目。但有擔憂指出，美國已表示將刊登立即生效加征關稅內容的官報，加上已完成日本對美投資項目的選定工作，美國可能再次全面加大對韓國的投資施壓。據悉，18日緊急派往美國的、由産業通商資源部通商次官補朴正星率領的實務協商團，將與美方就此前提出的對美投資項目候選、商業可行性及推進程序等進行協商。申圭鎭 newjin@donga.com