沈錫希助推崔珉祯領滑 韓國女隊重現必勝公式 時隔八年重奪冬奧接力金牌

沈錫希（29歲）助推，崔珉祯（28歲）領滑。摒棄昔日嫌隙、凝聚爲“壹個團體”的韓國女子短道速滑代表隊，在2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會短道速滑女子3000米接力決賽中合力摘得金牌，時隔八年成功重返巅峰。由沈錫希、崔珉祯、金吉利（22歲）、盧都熹（31歲）組成的韓國女子短道速滑代表隊，19日在意大利米蘭冰上競技場舉行的短道速滑女子3000米接力決賽中，以4分04秒014的成績力壓東道主意大利隊（4分04秒107），率先通過終點線。這是自2018年平昌冬奧會後，韓國女隊再度延續接力項目的金牌傳統。韓國隊的戰術如齒輪般完美咬合：沈錫希負責助推，崔珉祯負責領滑，最後由最後壹棒金吉利如風暴般沖刺。比賽初期出現危機時，經驗豐富的崔珉祯和沈錫希發揮了關鍵作用。還剩16圈時，位列第三的崔珉祯在領先的荷蘭選手米歇爾•貝爾澤博（23歲）摔倒時沈著降速，避免了碰撞。與此同時，意大利隊趁機升至第二位，與領先集團的差距被拉開。韓國隊穩步縮小差距，在還剩五圈時的直道上果斷發起攻勢。位列第三的沈錫希用盡全力推了壹把待接棒的崔珉祯的後背。身高1米78、體格健壯的沈錫希憑借“後勁”助力，崔珉祯獲得爆發性彈力，瞬間超越加拿大升至第二位。最後出場的金吉利在還剩兩圈時內道切入超越意大利老將阿裏安娜•方塔娜（36歲）成功反超，此後壹路沖刺至終點，爲這場逆轉大戲畫上句號。然而就在不久前，這壹幕還難以想象。作爲韓國女子短道速滑代表人物的沈錫希和崔珉祯，因2018年平昌冬奧會上爆發的“故意沖撞”爭議而心存芥蒂。當時兩人在1000米決賽中發生碰撞，雙雙無緣獎牌。此後，爆出沈錫希當時侮辱隊友並故意沖撞崔珉祯的嫌疑，沈錫希被處以兩個月資格暫停，也無緣2022年北京冬奧會。沈錫希結束處罰重返國家隊後，兩人之間仍存在看不見的隔閡。在冰場上甚至沒有眼神交流，接力比賽時也避免身體接觸。由于未能利用“沈錫希的強大推力”，韓國女隊在最近兩個賽季的國際滑聯（ISU）世界杯女子接力比賽中，壹枚金牌都未能獲得。變化始于本賽季前夕。崔珉祯表示“作爲國家隊代表選手之壹，將盡最大努力履行自己的職責”，開始接納沈錫希。自去年10月世界巡回賽第壹站起，兩人的“推拉”配合開始複蘇。第四棒沈錫希助推第壹棒崔珉祯後背的“必勝公式”成型，預示著隊伍的複蘇。崔珉祯在本屆奧運會前，還參加了在米蘭奧運村爲沈錫希舉辦的生日派對，並合影留念。曆經曲折，時隔八年鎖定金牌後，沈錫希雙手掩面，熱淚盈眶。繼2014索契、2018平昌之後，收獲個人第三枚女子接力金牌的沈錫希將功勞歸于隊友：“從備戰過程到今天的決賽，困難的情況很多，隊員們壹起咬牙挺了過來，心情非常激動。多虧遇到了好隊友，才能取得好成績。”此前在女子500米、1000米和2000米混合接力中接連無緣獎牌、吞下遺憾的崔珉祯，終于收獲了個人第六枚奧運獎牌（4金2銀），也是本屆大賽首金。崔珉祯由此追平了韓國選手在夏季和冬季奧運會上的個人最多獎牌紀錄。崔珉祯賽後表示：“想證明韓國很強。在困難的情況下，因爲有優秀的隊友們，才能很好地延續前輩們的成就。”米蘭=任寶美記者、李素研記者 bom@donga.com、always99@donga.com