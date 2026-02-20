鄭東泳宣佈“先恢復南北軍事協議”的第二天，金正恩“超強武器示威”公開超大型火箭炮

據朝鮮官方媒體19日報道，朝鮮國務委員長金正恩18日在出席對南（韓）戰術核武器攻擊武器“超大型火箭炮”的贈送儀式時表示：“我們將持續示威，不斷取得令地緣政治對手深感不安的國防技術成果。”韓國統一部長鄭東泳前一天（18日）公佈包括劃定禁飛區等在內的《9·19南北軍事協議》先行恢復計劃後，僅過一天，朝鮮就展示了對南核投彈武器。據朝鮮中央通訊社當天報道，金正恩在平壤舉行的KN-25贈送儀式上表示：“該武器是將戰術彈道導彈的精密性和威力與火箭炮的連發射擊功能完美結合的超強攻擊武器。”他還強調：“該武器還適合進行特殊攻擊，即履行戰略使命。”分析認爲，金正恩提及“戰略使命”，暗示了KN-25可以作爲核武器投放手段。朝鮮當天公開了50門直徑達600毫米的新型KN-25在九大召開地點四二五文化會館廣場一字排開的展示。照片中的KN-25是爲5連裝，比原來增加了1個發射管，原KN-25射程爲400公里，韓半島全境都在其射程範圍內。有分析認爲，金正恩出席贈送儀式並親自駕駛發射車輛進行檢閱，實戰部署已迫在眉睫。金正恩的妹妹、勞動黨中央副部長金與正在當天公開的談話中，就韓國統一部長鄭東泳前一天就無人機入侵朝鮮事件表示遺憾表示“高度評價”。鄭東泳前一天就無人機事件再次向朝鮮表示遺憾，並表示，作爲防止類似事件再次發生的對策，將推進包括劃定禁飛區等在內的恢復《9·19南北軍事協議》。不過，金與正把韓朝邊境地區定性爲“南部國境”，將韓國規定爲“敵國”，繼續進行了警告性發言。她表示：“我國軍事領導層對與韓國相鄰的共和國南部邊境採取全面加強警戒的措施。與敵國的國境線必須牢固。”對此，有人提出，朝鮮有可能在即將召開的九大上具體化現有的“敵對兩國論”。韓國慶南大學遠東問題研究所教授林乙出（音）表示：“在金與正談話中，‘南部國境’一詞是將韓國固定爲‘敵對他國’，而不是統一夥伴。”對於金與正的談話，韓國統一部表示：“我們留意到，韓國政府對無人機事件表示遺憾和發表防止再次發生措施後，朝鮮迅速對此表明了立場。”李允泰記者 oldsport@donga.com