李在明會見德國總理：“想知道統一經驗”……德國總理：“想知道韓國對中國的看法”

爲出席二十國集團（G20）峯會而訪問南非的李在明總統當地時間22日與法國總統馬克龍、德國總理默茨連續舉行了就任後的首次首腦會談。李在明當天向默茨強調：“韓國有很多東西可以向德國取經。韓國應該學習如何克服分裂、實現統一德國的經驗，走這條路。”他還笑着說：“如果有隱藏的特別祕訣，請一定要告訴我。”李在明在朝鮮提出“敵對兩國論”的情況下，示意要繼續實行南北統一的對朝政策。對此，默茨也笑着回答說：“沒有祕密經驗。”他表示：“非常關注韓半島和周邊的情況。對朝鮮也有很多疑問。”他還表示：“我也很好奇韓國對中國的看法。因爲我們也正在考慮對華戰略。”李在明對此沒有進行公開回答。總統室表示，在接下來的非公開會談中，李在明介紹了韓國政府爲緩和韓半島緊張局勢和構建和平所作的努力，並希望擁有克服分裂和統一經驗的德國給予支持。據悉，兩國首腦就今後以能源、核心礦物等共同關心的領域爲中心加強關係達成了共識。李在明之前在會見馬克龍時表示：“法國和大韓民國是特別的關係，希望以今天的會談爲契機，發展特別的關係。希望兩國關係也能進一步提升爲‘戰略伙伴’關係。”他還強調：“再次感謝大韓民國因朝鮮南侵而面臨危機時派兵給予支援。希望進一步鞏固文化、經濟、安保、尖端技術等各領域的合作。”對此，馬克龍表示：“我認爲兩國可以在安保、人工智能、太空、核電、可再生能源、量子技術等多個領域進行合作。”他還表示：“感謝大韓民國在烏克蘭問題等核心問題上維持明確、一貫的立場。”總統室表示，在接下來的非公開會談中，馬克龍表示：“希望兩國在國防產業領域推進互補合作，在人工智能和太空產業領域擴大交流與合作。”李在明邀請馬克龍在明年迎來韓法建交140週年之際訪韓。馬克龍答道：“將爲明年的訪韓做準備。”申圭鎭 newjin@donga.com